Не могу сказать, что именно привело к проблеме, но второй день не получается выйти из полнорежимного экрана, любая попытка выйти в нормальный режим - краш браузера. Варианты выхода из полнорежмного экрана и краш браузера записал на видео (последний вариант - FN+F10). Перезагрузка ОС не помогает. Подскажите, можно ли как-то решить проблему без переустановки браузера?

Vivaldi 6.6.3271.45 (Stable channel) (arm64)

macOS Версия 14.3.1 (Выпуск 23D60)

Видео проблемы - кликабельно