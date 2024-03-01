Адресная панель
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Добавьте кнопку в адресную панель (открыть закрытую вкладку)
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- Открыть Меню / Настройки / Быстрые команды.
- Пролистать список настроек вниз до блока "Цепочки команд"
- Создать цепочку команд с одной командой "Восстановить закрытую вкладку"
- Сохранить цепочку команд.
- В адресной строке ПКМ по любой кнопке, выбрать Редактировать / Настроить панель инструментов.
- В появившемся диалоге в выпадающем меню выбрать "Цепочки команд".
- Найти созданную ранее цепочку команд и перетащить в удобное место браузера.
Значок для кнопки опционален. Его можно установить в настройках темы браузера.
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@kurai создал кнопку но она не работает
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@vivaldi202058 said in Адресная панель:
@kurai создал кнопку но она не работает
Какая команда в цепочке?
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@vivaldi202058 said in Адресная панель:
Вместо "Задержка" введите команду "Восстановить закрытую вкладку"
Можно ввести просто "закр", чтобы посмотреть, как точно называется команда.
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@kurai спасибо помогло , а как можно изменить значёк ?
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@vivaldi202058 said in Адресная панель:
@kurai спасибо помогло , а как можно изменить значёк ?
- Открывайте Меню / Настройки / Темы.
- Находите свою тему.
- Нажмите кнопку Редактор.
- Нажмите кнопку Значки (или Иконки, не помню точно)
- В списке найдите пункт "Цепочки команд", под ним будет ваша команда.
- Нажмите на команду, а потом в поле справа от списка и укажите файл изображения для кнопки.
Вот инструкция https://help.vivaldi.com/desktop/appearance-customization/creating-custom-icon-set/
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@kurai А можно добавить пункт к закладкам с помощью цепочек команд ? Хочу добавить пункт заменить текущем url
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@vivaldi202058 said in Адресная панель:
А можно добавить пункт к закладкам с помощью цепочек команд ? Хочу добавить пункт заменить текущем url
Не знаю. Нужно пробовать
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@kurai Ну это там же делать ?
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@vivaldi202058 said in Адресная панель:
@kurai Ну это там же делать ?
Да, если такая команда есть в списке.
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@kurai У меня чёт ничего не получилось
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Shpankov Vivaldi Team
Что-то я не понял, чего вы мудрите. Чем не устраивает корзина с недавно закрытыми или просто Ctrl+Z?
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@Shpankov Допустим я сохранил сайт в закладки
https://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1703737
Но потом хочу изменить на допустим главную страницу
https://nnmclub.to
Чтоб не делать много телодвижений я просто в закладках нажимаю правой кнопкой мыши и выбираю пункт заменить текущим url
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@Shpankov said in Адресная панель:
Чем не устраивает корзина с недавно закрытыми?
С этим вопросом уже разобрались, там уже следующая хотелка:
@vivaldi202058 said in Адресная панель:
Хочу добавить пункт заменить текущем url
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@RX21 тоже самое и добавить пункт к расширениям . При открытии правой кнопкой мыши на активном расширении добавить отключить это расширение очень удобно
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@vivaldi202058, разные, независимые друг от друга запросы и проблемы, надо обсуждать в отдельных ветках/темах. Пожалуйста, не сваливайте всё в кучу, это делать нежелательно.
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@RX21 Так самому этого не сделать ?
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@vivaldi202058 said in Адресная панель:
@RX21 Так самому этого не сделать ?
К сожалению, нет.