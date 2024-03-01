@kurai said in Отключить это расширение:

Всё есть.



вот тут она должна быть и мне кажется что раньше было.

@kurai said in Отключить это расширение:

Спасибо разработчикам, мы можем настроить ширину каждой панели отдельно.

попробовал. (к счастью) у меня все панели регулируется сразу, никаких отдельностей. оно конечно может удобно.. но представляю как бы приходилось все панели подгонять под одну ширину, брр.

UPD: всё это не критично, это так, просто разговора ради