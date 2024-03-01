Отключить это расширение
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vivaldi202058
Добавить пункт к расширениям отключить это расширение! (взято с другого браузера очень удобно)
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Можно добавить страницу chrome://extensions/ на боковую панель и оттуда включать/отключать расширения. Те же два клика выходят.
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@kurai Да , но для начала нужно найти установленное расширение а потом отключить
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@kurai said in Отключить это расширение:
Можно добавить страницу chrome://extensions/ на боковую панель и оттуда включать/отключать расширения.
думал у меня глаз начнёт дёргаться сейчас. несколько минут тупил: а как добавить панель? было же... оказывается надо было поставить кнопку добавления панели на боковую панель и потом уже с помощью неё добавить панель. а почему нет пункта добавить по ПКМ???
Те же два клика выходят.
зависит от ширины боковой панели..
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@FoxWMulder
Да можно и так но при переустановке браузера всё с боковой панели слетит и нужно искать расширение которое нужно отключить
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@vivaldi202058 я вас понимаю. я же указал на то что вот в моём случае ширина боковой панели оказалось меньше чем нужной и кнопок отключения без скролирования не видно
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@FoxWMulder боковая панель это времено
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@FoxWMulder said in Отключить это расширение:
а почему нет пункта добавить по ПКМ???
Всё есть.
@FoxWMulder said in Отключить это расширение:
зависит от ширины боковой панели..
Спасибо разработчикам, мы можем настроить ширину каждой панели отдельно.
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@kurai said in Отключить это расширение:
Всё есть.
вот тут она должна быть и мне кажется что раньше было.
@kurai said in Отключить это расширение:
Спасибо разработчикам, мы можем настроить ширину каждой панели отдельно.
попробовал. (к счастью) у меня все панели регулируется сразу, никаких отдельностей. оно конечно может удобно.. но представляю как бы приходилось все панели подгонять под одну ширину, брр.
UPD: всё это не критично, это так, просто разговора ради