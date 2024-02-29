Обнаружен блокировщик рекламы или видео
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Не показывает видео в dzen
Пишет "Обнаружен блокировщик рекламы или видео" .
Если поставить такие настройки блокировки
то видео показывает.
Возможно ли сделать так, что бы блокировки работали и дзен.ру/видео ... смотреть было можно,
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sedative29rus
@RomanL DDG Tracker Radar попробуйте отключить в слежке.
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@sedative29rus , спасибо получилось.
А на EasyPrivacy галочку ставить , у меня изначально её не было?
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sedative29rus
@RomanL Ну... на ваше усмотрение, конечно, но поставить не помешает, если нужна защита от отслеживания.