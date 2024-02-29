@sedative29rus said in Почтовый аккаунт на Outlook:

@Shpankov тут у человека outlook ошибку выдаёт, передайте разработчикам, чтобы выпиливали почтовик из браузера, он больше не нужен.

Не трогайте Шпанькова, разработчики и так слишком заняты

@gozhiy said in Почтовый аккаунт на Outlook: Failed to send: DNS resolution failed Знаете как переводится?

Знаю. А знаете ли вы, что ошибка не обязательно та, что в сообщении? Тем более, что почта вивальди и гугла ходят нормально.

@sedative29rus said in Почтовый аккаунт на Outlook:

У вас так?

Да

ЗЫ:

Аутлуковский клиент работает нормально,

Веб-версия из вивальди - тоже.

А вот Mozilla Thunderbird -



На другом компе - такая же история.

Для вновь заведенного почтового ящика - тоже.