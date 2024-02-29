Почтовый аккаунт на Outlook
-
Сегодня обнаружил, что аккаунт на аутлуке выдает ошибку "Failed to send: DNS resolution failed"
С почтой @vivaldi.net таких проблем нет.
Кто-нибудь с подобным сталкивался?
-
Судя по грозному молчанию модераторов и форумчан, мне прийдется ставить себе аутлук отдельно.
Вот только нужен ли будет после этого почтовый клиент на вивальди?
-
@Shpankov тут у человека outlook ошибку выдаёт, передайте разработчикам, чтобы выпиливали почтовик из браузера, он больше не нужен.
@gozhiy said in Почтовый аккаунт на Outlook:
Failed to send: DNS resolution failed
Знаете как переводится?
-
У вас так?
-
@sedative29rus said in Почтовый аккаунт на Outlook:
@Shpankov тут у человека outlook ошибку выдаёт, передайте разработчикам, чтобы выпиливали почтовик из браузера, он больше не нужен.
Не трогайте Шпанькова, разработчики и так слишком заняты
@gozhiy said in Почтовый аккаунт на Outlook:
Failed to send: DNS resolution failed
Знаете как переводится?
Знаю. А знаете ли вы, что ошибка не обязательно та, что в сообщении? Тем более, что почта вивальди и гугла ходят нормально.
@sedative29rus said in Почтовый аккаунт на Outlook:
У вас так?
Да
ЗЫ:
Аутлуковский клиент работает нормально,
Веб-версия из вивальди - тоже.
А вот Mozilla Thunderbird -
На другом компе - такая же история.
Для вновь заведенного почтового ящика - тоже.
-
С провайдером это тоже врядли связано - у меня их два.
-
@gozhiy said in Почтовый аккаунт на Outlook:
Судя по грозному молчанию модераторов и форумчан, мне прийдется ставить себе аутлук отдельно.
На самом деле по молчанию форумчан (в т.ч. и модераторов) можно судить лишь о том, что у них нет таких проблем (как у меня, например) и они не знают, почему они есть у вас.
Объясните в двух словах, что должны были сделать модераторы (при чём тут они вообще...) и другие форумчане, чтобы вам не пришлось ставить аутлук отдельно?
-
@gozhiy said in Почтовый аккаунт на Outlook:
Could not get issuer for oauth2 authentication
Вы в Вивальди его тоже через oauth подключаете? Через пароль пробовали?
-
@sedative29rus said in Почтовый аккаунт на Outlook:
На самом деле по молчанию форумчан (в т.ч. и модераторов) можно судить лишь о том, что у них нет таких проблем (как у меня, например) и они не знают, почему они есть у вас.
Модераторы грозно молчат, потому что не пользуются почтой аутлука
-
Но если поэкспериментировать (оказывается, мне навязали почту аутлука при регистрации учётки МС), то получается так:
- связка логин/пароль
- oAuth
Ещё промелькнула ошибка socket timed out.
У меня оформлена подписка на Офис365, работает всё через раз — они постоянно что-то перекраивают, меняют дизайн, обновляют. Возможно, это зацепило и их почтовый сервис.
-
@sedative29rus said in Почтовый аккаунт на Outlook:
@gozhiy said in Почтовый аккаунт на Outlook:
Could not get issuer for oauth2 authentication
Вы в Вивальди его тоже через oauth подключаете? Через пароль пробовали?
И так и так пробовал
-
@kurai said in Почтовый аккаунт на Outlook:
Но если поэкспериментировать (оказывается, мне навязали почту аутлука при регистрации учётки МС), то получается так:
- связка логин/пароль
- oAuth
Ещё промелькнула ошибка socket timed out.
У меня оформлена подписка на Офис365, работает всё через раз — они постоянно что-то перекраивают, меняют дизайн, обновляют. Возможно, это зацепило и их почтовый сервис.
Встретилось такое:
https://learn.microsoft.com/ru-ru/exchange/clients-and-mobile-in-exchange-online/deprecation-of-basic-authentication-exchange-online
Если я правильно понял, майкрософт не очень жалует аутентификацию через логин/пароль из посторонних програм