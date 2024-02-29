Я привык писать в адресной строке название сайта. Он пишет продолжение и я нажимаю интер. Но с какой-то версии, год назад, в качестве продолжения, он начал предлагать не сайт, а рандомную страницу на сайте, целый адрес до нее. И приходится удалять весь лишний текст, чтобы перейти на главную. Нельзя ли сделать как-то редактирование списка предложенных вариантов окончания для набора, возможность удаления оттуда лишних предложений, или изменение приоритета? Или чтобы первым в приоритете была главная страница, а уже дальше все остальное.