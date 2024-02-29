Vivaldi 6.6 — Всесторонний подход
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Shpankov Vivaldi Team
Поддержка расширений для веб-панелей, расширенный поиск почты и другие новинки в новой версии браузера
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поисковые подсказки почему-то давно не работает
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Shpankov Vivaldi Team
@drv42 said in Vivaldi 6.6 — Всесторонний подход:
поисковые подсказки почему-то давно не работает
Проверьте - в настройках подсказки включены?
Проверил сейчас в новой версии на Яндексе - работают.
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@shpankov: гугловкий заглючил видимо. удалил создал заново - заработало
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Как перевести полученное письмо?
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@mavra44 said in Vivaldi 6.6 — Всесторонний подход:
Как перевести полученное письмо?
Выделите текст. Нажмите правой кнопкой мыши, выберите пункт "Перевести выделенный текст". Это если вы смотрите письмо во встроенном почтовом клиенте.
Если открываете письмо в стороннем почтовом сервисе, то нажмите кнопку переводчика в конце адресной строки.
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@kurai Встроенный почтовый клиент. Но функция кажется давно не работает. У меня наверное.
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@mavra44 said in Vivaldi 6.6 — Всесторонний подход:
@kurai Встроенный почтовый клиент. Но функция кажется давно не работает. У меня наверное.
В обновлённой версии пробовали? Переводчик в ней доработали. Перед обновлением могли быть сбои из-за выполнения обновлений. Я тоже обращал внимание, что перевод то работал, то не работал какое-то время.
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@kurai Все пробовали, версия только что обновилась, на сайтах перевод работает по вашему методу, а в почте никак. Приходится пользоваться гугловским расширением. Он переводит "на Ура!".
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Включать темную тему на всех сайтах.
Включение этой опции может поломать некоторые сайты или картинки.
И, я так полагаю, попадая на такие сайты нужно будет идти в настройки и отключать эту опцию?
Неужели настолько сложно сделать отдельную кнопку на панели состояния которая будет включать-отключать тёмную тему на таких сайтах? ...
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@mavra44 said in Vivaldi 6.6 — Всесторонний подход:
@kurai Все пробовали, версия только что обновилась, на сайтах перевод работает по вашему методу, а в почте никак. Приходится пользоваться гугловским расширением. Он переводит "на Ура!".
️ У меня работает. Попробуйте советы из этой статьи. Если ничего не поможет, сделайте отчёт об ошибке - ссылка в конце статьи и в подписи к этому сообщению.
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@kurai Спасибо, как-нибудь переживу. Там нужно писать на английском. Знать бы его - не нужен был бы этот переводчик.
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@mavra44 said in Vivaldi 6.6 — Всесторонний подход:
@kurai Спасибо, как-нибудь переживу. Там нужно писать на английском. Знать бы его - не нужен был бы этот переводчик.
Можно на русском + гуглоперевод.
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Zahariya666
Я привык писать в адресной строке название сайта. Он пишет продолжение и я нажимаю интер. Но с какой-то версии, год назад, в качестве продолжения, он начал предлагать не сайт, а рандомную страницу на сайте, целый адрес до нее. И приходится удалять весь лишний текст, чтобы перейти на главную. Нельзя ли сделать как-то редактирование списка предложенных вариантов окончания для набора, возможность удаления оттуда лишних предложений, или изменение приоритета? Или чтобы первым в приоритете была главная страница, а уже дальше все остальное.
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@7633: да, это называется расширение. А вместе с оболочкой , оно может занимать 50 МБ памяти, одна галка. Может, кто догадается вынести
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@Zahariya666 said in Vivaldi 6.6 — Всесторонний подход:
Я привык писать в адресной строке название сайта. Он пишет продолжение и я нажимаю интер. Но с какой-то версии, год назад, в качестве продолжения, он начал предлагать не сайт, а рандомную страницу на сайте, целый адрес до нее. И приходится удалять весь лишний текст, чтобы перейти на главную. Нельзя ли сделать как-то редактирование списка предложенных вариантов окончания для набора, возможность удаления оттуда лишних предложений, или изменение приоритета? Или чтобы первым в приоритете была главная страница, а уже дальше все остальное.
Посмотрите Меню / Настройки / Адресная строка / Блок настроек "Приоритет выпадающего меню"
Там можно отключить лишнее и поменять приоритет.
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oleggarbar
@Zahariya666 Позвольте напомнить, что если уже открыли не главную страницу сайта, то не нужно вручную удалять адрес, а можно просто зажать ctrl и курсором нажать на доменное имя
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хорошо бы переводить и исправления на русский
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@zahariya666 said:
Я привык писать в адресной строке название сайта. Он пишет продолжение и я нажимаю интер. Но с какой-то версии, год назад, в качестве продолжения, он начал предлагать не сайт, а рандомную страницу на сайте, целый адрес до нее. И приходится удалять весь лишний текст, чтобы перейти на главную. Нельзя ли сделать как-то редактирование списка предложенных вариантов окончания для набора, возможность удаления оттуда лишних предложений, или изменение приоритета? Или чтобы первым в приоритете была главная страница, а уже дальше все остальное.
тоже это создавало большие неудобства, особенно на андроид, так как на ПК ещё хоть как-то можно это исправлять, а на телефоне вообще неудобно
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Странно, но при запуске команды
Файл/Экспорт/Экспортировать список чтения...
ничего не происходит.
Пробовал несколько раз, перезапускал браузер, но ничего. Другие варианты экспорта (Закладки и Заметки) работают.