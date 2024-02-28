Все закладки с ПК на телефоне мне не нужны, да хотя бы потому что на телефоне будет тогда огромный склад закладок с которым на телефоне работать совсем не удобно. В итоге закладки я не синхронизирую. Но это тоже влечëт неудобства. Не хватает выборочной синхронизации закладок: указать какие папки будут синхронизироваться на телефон, какие нет.