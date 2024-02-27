Всем привет есть один баг на MacOs который меня уже достал. Если на внешнем мониторе открыть vivaldi на весь экран то при клике по уже открытой вкладке она часто автоматически переезжает в новое окно браузера.

Проблема воспроизводится только на внешних мониторах и только если открыть браузер во весь экран.

Apple M1 Pro

MacOS 14.3.1 (23D60)

Также в ходе экспериментов заметил что если вкладки унести вниз экрана то проблема тоже решается. Такое ощущение что при выборе вкладки браузер думает что я ее сдвинул.

Запись воспроизведения бага по ссылке https://www.dropbox.com/scl/fi/0xdyo7vbp4xt2lanzbhk9/Screen-Recording-2567-02-27-at-12.33.24.mov?rlkey=wwiks1l62f2b86luqhmgi6i7r&dl=0