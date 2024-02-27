Вкладки при выборе на внешнем мониторе сами открываются в новом окне
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Phantom91x
Всем привет есть один баг на MacOs который меня уже достал. Если на внешнем мониторе открыть vivaldi на весь экран то при клике по уже открытой вкладке она часто автоматически переезжает в новое окно браузера.
Проблема воспроизводится только на внешних мониторах и только если открыть браузер во весь экран.
Apple M1 Pro
MacOS 14.3.1 (23D60)
Также в ходе экспериментов заметил что если вкладки унести вниз экрана то проблема тоже решается. Такое ощущение что при выборе вкладки браузер думает что я ее сдвинул.
Запись воспроизведения бага по ссылке https://www.dropbox.com/scl/fi/0xdyo7vbp4xt2lanzbhk9/Screen-Recording-2567-02-27-at-12.33.24.mov?rlkey=wwiks1l62f2b86luqhmgi6i7r&dl=0
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Phantom91x
Небольшое дополнение. Если выключить отступ для вкладок сверху то проблема начинает воспроизводится постоянно
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@Phantom91x Сделайте, пожалуйста, подробный багрепорт https://help.vivaldi.com/ru/desktop-ru/troubleshooting-and-reporting-issues-ru-2/reporting-a-bug-in-vivaldi/