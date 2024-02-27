Я очень редко пользуюсь этой функцией, а тут вдруг решил попробовать. На релизе добавляется нормально. А в снэпе - браузер вылетает! Я специально даже начисто переустановил - вылетает при попытке добавления.

Кому не трудно - проверьте-ка у себя!

И кстати, если просто вызвать "Список чтения", то затем он показывается вместо закладок, пока не перезапустишь браузер. Эм-м... А как вернуть "Закладки"?

upd. Через "chrome://bookmarks/" получилось...