Добавляется ли у вас страница в "Список чтения" (Snap 3278.4)?
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Я очень редко пользуюсь этой функцией, а тут вдруг решил попробовать. На релизе добавляется нормально. А в снэпе - браузер вылетает! Я специально даже начисто переустановил - вылетает при попытке добавления.
Кому не трудно - проверьте-ка у себя!
И кстати, если просто вызвать "Список чтения", то затем он показывается вместо закладок, пока не перезапустишь браузер. Эм-м... А как вернуть "Закладки"?
upd. Через "chrome://bookmarks/" получилось...
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@far4 да всё тоже самое. Вообще кривой снапшот.