Здравствуйте! Помогите исправить некорректное поведение браузера, а заключается оно вот в чём. При скачивании с веб версии Whatsap, файлов, первое скачивание происходит как обычно, с окном для места сохранения и последующей загрузкой. Но при сохранении следующего файла после появления диалога о указании места, загрузка не происходит. Помогает только обновление страницы. Недавно переустанавливал Windows и при новой установке Vivaldi такой косячок сохранился, поэтому скорее всего проблема в самом браузере. С какой версии такое началось затрудняюсь ответить.