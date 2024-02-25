Разработчик антивируса Avast оштрафован на 16,5 млн долларов за продажу данных пользователей
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Компания Avast оштрафована на 16,5 млн долларов за ПО для обеспечения «конфиденциальности», которое на самом деле продавало данные пользователей.
Какой хоррроший бесплатный антивирус
Я его не перевариваю ещё со времён ХР.
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Semenov-Sherin
А это ж они несколько лет назад купили AVG?
А то мне показалось, что новая история уж слишком напоминает старую.
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@Semenov-Sherin said in Разработчик антивируса Avast оштрафован на 16,5 млн долларов за продажу данных пользователей:
А это ж они несколько лет назад купили AVG?
А то мне показалось, что новая история уж слишком напоминает старую.
Да, они купили AVG.
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Semenov-Sherin
@kurai а, ну тогда они и не скрывали ничего. Там в лицензионном соглашении открыто говорится о том, что они могут продавать данные своих пользователей третьим лицам, чтобы окупить разработку бесплатных продуктов. Просто никто не обращает внимание на лицензионные соглашения.
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@Semenov-Sherin said in Разработчик антивируса Avast оштрафован на 16,5 млн долларов за продажу данных пользователей:
@kurai а, ну тогда они и не скрывали ничего. Там в лицензионном соглашении открыто говорится о том, что они могут продавать данные своих пользователей третьим лицам, чтобы окупить разработку бесплатных продуктов. Просто никто не обращает внимание на лицензионные соглашения.
Значит, их неправомерно оштрафовали
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Бесплатно - значит бес платит. И ему это зачем-то нужно.
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sedative29rus
@Nikolay68 said in Разработчик антивируса Avast оштрафован на 16,5 млн долларов за продажу данных пользователей:
Бесплатно - значит бес платит
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@kurai
Анекдот вспомнился: дескать антивирус он как Штирлиц, куда бы не залез, хоть в сейф Бормана на глазах у всего совещания, — всё равно отмажется.
Любой антивирь имеет 1) полный доступ к файловой системе, 2) как правило, имеет хоть эпизодический доступ к инету для обновления баз. Обновление как правило идёт по https... ну и кто может уверенно сказать, что там ещё передаётся? 3) Аваст - это встроенный в прошивку MIUI антивирус. А если он встроенный, то у него могут быть дополнительные возможности что-то собирать с помощью других системных программ. Субъективно, он часть пакета Безопасность, а тот висит в оперативке постоянно, у него много функций.
Бывают претензии посерьёзнее, когда не просто торгуют обезличенными или малополезными данными, а целенаправленно шпионят за пользователями. Для западного мира из-за принятых недавно законов это — болезненная тема.