@kurai

Анекдот вспомнился: дескать антивирус он как Штирлиц, куда бы не залез, хоть в сейф Бормана на глазах у всего совещания, — всё равно отмажется.

Любой антивирь имеет 1) полный доступ к файловой системе, 2) как правило, имеет хоть эпизодический доступ к инету для обновления баз. Обновление как правило идёт по https... ну и кто может уверенно сказать, что там ещё передаётся? 3) Аваст - это встроенный в прошивку MIUI антивирус. А если он встроенный, то у него могут быть дополнительные возможности что-то собирать с помощью других системных программ. Субъективно, он часть пакета Безопасность, а тот висит в оперативке постоянно, у него много функций.

Бывают претензии посерьёзнее, когда не просто торгуют обезличенными или малополезными данными, а целенаправленно шпионят за пользователями. Для западного мира из-за принятых недавно законов это — болезненная тема.