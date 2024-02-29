Github: https://github.com/aminought/vivaldi-widgets

Не видел на форуме, чтобы кто-то делал подобное, но на этот раз я пришел с виджетами Экспресс-панели. Возможно, это не то, что вы себе представляете. Я называю виджетом некоторый кусочек сайта, который можно встроить в Экспресс-панель, и данный мод представляю себе как некоторую приборную панель, на которой можно посмотреть разом всю интересующую вас и меняющуюся информацию: погода, балансы, котировки, статистика и прочее.

Принцип работы

Обычно код веб-страниц имеет четкую структуру, информация расположена в блоках, которые можно получить с помощью document.querySelector() . Узнав selector нужного блока, можно убрать все соседние элементы и элементы, соседние родительским, вплоть до <body> , оставляя при этом теги <script> и <style> , чтобы ничего не поломать. Остается только встроить в Экспресс-панель <webview> , в котором нужно открыть конкретную страницу, выполнить вышеописанный скрипт, используя заданный selector , и настроить нужный размер. Остальное – просто обвязка над данным кодом, чтобы заставить его работать вовремя и в нужном месте.

Установка

Нужно действовать как описано в посте про моддинг:

Положить widgets.js в <YOURVIVALDIDIRECTORY>\Application\<VERSION>\resources\vivaldi . Добавить в <body> window.html строчку <script src="widgets.js"></script> . Перезапустить браузер. На каждой Экспресс-панели вы должны увидеть следующее:



Настройка

START_PAGE_BUTTON . Если установить в null , виджеты будут отображаться во всех папках Экспресс-панели. Выглядит это, честно говоря, не очень, поэтому я добавил возможность для указания конкретной папки, в которой нужно отображать виджеты. Например, на скриншоте выше создал новую папку Экспресс-панели с названием "Widgets" и прописал START_PAGE_BUTTON = 'Widgets' , поэтому виджеты отображаются только в этой папке. WIDGETS . Это список ваших виджетов, в каждом из которых нужно указать следующее: id : свой идентификатор, может быть любым, но уникальным. Что-то вроде VivaldiProfileWidget . url : адрес веб-страницы. selector : уникальный адрес элемента, по которому можно его найти на странице с помощью document.querySelector() . zoomFactor : масштаб страницы, открытой в `<webview>. width : ширина виджета. height : высота виджета. timeout : задержка между загрузкой страницы в виджете и фильтрацией нужного элемента в миллисекундах. Если есть какие-то проблемы с отображением, вероятно, после загрузки страницы выполняется еще какой-то javascript , поэтому нужно подождать какое-то время, например, одну секунду: 1000 .

Например, для отображения статистики своего профиля на форуме я добавил такой виджет, результат можете видеть на скрине выше:

{ id: 'VivaldiProfileWidget', url: 'https://forum.vivaldi.net/user/aminought', selector: '.profile.row', zoomFactor: 0.8, width: '240px', height: '248px', timeout: 0 }

DELAY . Пока не полностью завязался на события браузера, поэтому в некоторых местах есть задержки перед выполнением каких-либо действий. Если что-то не работает, попробуйте увеличить этот параметр. STYLE . Здесь хранится весь CSS для этого мода.

Будем считать, что альфа-версия, которую я только-только заставил работать, поэтому что-то явно может пойти не так. Делитесь мнениями, багами, советами, идеями для улучшения и вашими примерами виджетов, спасибо.

UPD 2024-02-25:

Добавил применение стиля overflow: hidden к <body> внутри <webview> , теперь проблемы с полосами прокрутки нет. Добавил опцию START_PAGE_TITLE для определия того, открыта ли Экспресс-панель. Добавил в виджет параметр timeout на случай, если отображается только часть виджета или вообще ничего. Добавил пресеты для изменения внешнего вида. Убрал опцию START_PAGE_TITLE , теперь получаю его автоматически. Обновил скриншот и описание.

UPD 2024-02-26:

Добавил обработку события нажатия на кнопку обновления страницы, теперь виджеты обновляются. Теперь виджеты можно перетаскивать! При этом порядок виджетов сохраняется после перезапуска браузера. Если в WIDGETS меняется набор виджетов, порядок сбрасывается, и виджеты располагаются так, как указано в этой опции. Тянуть можно за padding виджета. Убрал пресеты внешнего вида, по умолчанию оставил второй вариант. Просто чтобы избавить себя от лишней головной боли. Добавил cursor: move для padding виджета, чтобы было понятно, что за него можно тянуть. Добавил увеличение paddingTop виджета при наведении на виджет, чтобы за него можно было удобно перетаскивать и не целиться в небольшой padding, который установлен по умолчанию. Добавил window.scrollTo(0, 0) в скрипт фильтрации, так как иногда виджет пропадал из поля зрения. Попытался уменьшить порог вхождения, установив дефолтные параметры таким образом, чтобы все работало из коробки.

UPD 2024-02-29: