（原文在此）

自定义起始页壁纸 – Vivaldi Android 浏览器快照 3276.4

此快照介绍了起始页的自定义壁纸，包括各种修复并将 Chromium 升级到最新版本。

玛丽亚·波波娃

2024 年 2 月 23 日

设置选择起始页背景 (VAB-1106)。

通过允许您选择您喜欢的背景的新设置，自定义您的起始页以适合您的风格。 转到“设置”->“起始页壁纸”，然后选择其中可用的壁纸之一或选择自定义图像壁纸（使用 + 按钮），使您的起始页独一无二。

通过允许您选择您喜欢的背景的新设置，自定义您的起始页以适合您的风格。 转到“设置”->“起始页壁纸”，然后选择其中可用的壁纸之一或选择自定义图像壁纸（使用 + 按钮），使您的起始页独一无二。 我们解决了用户无法设置快速拨号设置的问题，确保您现在可以轻松自定义书签文件夹 (VAB-8662)。

我们改进了自动检测，以确保现在可靠的翻译 (VAB-7372)。

变更日志

[新增] 设置选择起始页背景 (VAB-1106)

[书签] 无法设置快速拨号设置 (VAB-8662)

[快速拨号] 某些手机默认拨号尺寸错误 (VAB-8682)

[翻译]自动检测工作不可靠（VAB-7372）

[UI] 标签切换器中当前标签页和主工具栏之间的间隙 (VAB-8698)

[UI] 主页按钮停止工作 (VAB-8666)

[Chromium]升级至122.0.6261.36

（机翻，人肉校订）