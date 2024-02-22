При использовании вкладок слева, хотелось бы, чтобы боковая панель была правее их. То есть рабочее пространство взаимодействия с сайтом не расширялось, закрывая вкладки, а замещало открытую страницу.

Осень бы хотелось иметь возможность так перенести панель из настроек, кастомные CSS, которые я находил, с этим справляются, но делают еще множество неудобных изменений.

Нижняя панель при таком расположении могла бы находиться в ширине панели вкладок, не занимая рабочее пространство. Можно даже располагать элементы там в несколько строк, все еще будет более эффективное расположение элементов интерфейса.