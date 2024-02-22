Перенос боковой панели права от вкладок, при отображении вкладок слева.
-
-
При использовании вкладок слева, хотелось бы, чтобы боковая панель была правее их. То есть рабочее пространство взаимодействия с сайтом не расширялось, закрывая вкладки, а замещало открытую страницу.
Осень бы хотелось иметь возможность так перенести панель из настроек, кастомные CSS, которые я находил, с этим справляются, но делают еще множество неудобных изменений.
-
Нижняя панель при таком расположении могла бы находиться в ширине панели вкладок, не занимая рабочее пространство. Можно даже располагать элементы там в несколько строк, все еще будет более эффективное расположение элементов интерфейса.
-
Группы вкладок, при расположении панели вкладок сбоку, почти в любом исполнении, из стандартных, выглядят плохо. Хотелось бы, чтобы они выглядели как папки с названием заданным пользователем. Раскрывались и закрывались по нажатию на это название или по перевернутому треугольнику возле названия
Итого, хочется иметь возможность настройки браузера как из на скриншоте ниже (из кастомного css), но оставить стандартную панель поиска. Хотя было бы неплохо, чтобы прямо так тоже можно было бы сделать "из коробки".
-
-