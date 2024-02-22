iOS快照版 3275.4
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Aaron Translator
（原文在此）
刷新快速拨号缩略图 - Vivaldi iOS 浏览器快照 3275.4
今天的快照包括新功能、增强功能、修复和 Chromium 改进。
作者：玛丽亚·波波娃
2024 年 2 月 22 日
变更日志
[新增] 为后台打开的标签页添加上下文菜单项 (VIB-444)
[新增] 添加刷新快速拨号缩略图的选项 (VIB-384)
[自定义壁纸] 单击 x 按钮时缩略图预览未清除 (VIB-604)
[自定义壁纸]“选择作为壁纸”，整个设置页面被关闭（VIB-606）
[历史记录] 历史记录在滚动时不返回筛选关键字的结果 (VIB-562)
[菜单] 将创建链接重命名为复制链接以突出显示 (VIB-279)
[起始页] 全新安装时可能无法加载网站图标 (VIB-367)
[标签] 确保 iPad 上的标签栏始终处于启用状态。 (VIB-605)
[标签页] 即使锁定时，隐身标签页也可以重新排序 (VIB-476)
[UI] 禁用欢迎屏幕的侧面滑动 (VIB-613)
[UI] 侧滑多功能框从主工具栏中删除强调色 (VIB-616)
[UI] 更新入门的多功能框预览 (VIB-614)
[Chromium]升级至122.0.6261.36
（机翻，人肉校订）