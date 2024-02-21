（原文在此）

进一步的邮件搜索改进 – Vivaldi 浏览器快照 3271.32

今天的快照对邮件搜索和过滤器进行了进一步更新，并对 Chromium 进行了小幅更新。

鲁阿里·厄德高

2024 年 2 月 21 日

变更日志

[日历] 允许在日期输入中使用占位符为空状态 (VB-104051)

[日历] 选择事件后，事件会稍微移动 (VB-104069)

[Chromium]升级至122.0.6261.68

[邮件] 添加在搜索时选择日期范围之前/之后的可能性 (VB-103342)

[邮件] 设置 Outlook.com 邮件帐户时出错 (VB-104075)

[邮件] 从存储的文件中恢复数据库（如果数据库已损坏）（VB-63995）

[邮件] 使用今天/周/月切换发送日期以进行简单的日期输入 (VB-104130

[邮件] 过滤器对话框在某些语言中无法正确显示 (VB-103958)

[面板] 排序顺序更改后窗口面板为空 (VB-104040)

[标签页] 定期重新加载指示器未显示在活动标签页中 (VB-103730)

[主题] 更新 Vivaldi 主题的背景图片 (VB-104042)

[翻译] 不翻译整个页面：进一步工作正在进行中 (VB-80995)

（机翻，人肉校订）