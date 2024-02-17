Некоторые видео с ютуба почему-то не загружаются сразу, а вешают браузер (причём звук видео начинает воспроизводиться), происходит перезапуск страницы, и только после этого они стартуют нормально.

Примеры таких видео:

https://www.youtube.com/watch?v=b6VZCZ72qrE

https://www.youtube.com/watch?v=ye4N-MTCyMA

Плюс к тому возникают зелёные полосы поверх экрана.

Вот как это выглядит (на примере двух видео выше):

https://disk.yandex.ru/i/4hGxHB3K_qCkNw

На гостевом профиле, надо сказать, такого вроде не случается, но зелёные полоски всё равно есть:

