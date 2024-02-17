Некоторые видео с ютуба вешают браузер
-
Некоторые видео с ютуба почему-то не загружаются сразу, а вешают браузер (причём звук видео начинает воспроизводиться), происходит перезапуск страницы, и только после этого они стартуют нормально.
Примеры таких видео:
https://www.youtube.com/watch?v=b6VZCZ72qrE
https://www.youtube.com/watch?v=ye4N-MTCyMA
Плюс к тому возникают зелёные полосы поверх экрана.
Вот как это выглядит (на примере двух видео выше):
https://disk.yandex.ru/i/4hGxHB3K_qCkNw
На гостевом профиле, надо сказать, такого вроде не случается, но зелёные полоски всё равно есть:
-
xogorxogorich
Не могу повторить.
@Nektoid а без яндексовской надстройки в основном профиле пробовали?
-
@xogorxogorich попробовал, та же история. Надстройка яндексовская работает через Тампер, я его вообще отключил, и всё равно...
-
@Nektoid said in Некоторые видео с ютуба вешают браузер:
На гостевом профиле, надо сказать, такого вроде не случается, но зелёные полоски всё равно есть:
Попробуйте отключить расширения на основном профиле.
-
@kurai попробовал, та же история. Вот скрин, расширения выключены вообще все, а браузер висит:
(причём висит -- это реально висит, полностью не регагирует ни на какие действия весь браузер, а не только вкладка с видео.)
-
Ну зелень - это явно проблемы, связанные с видеокартой. Копать нужно туда.
Начать, например, с запуска с параметром
--disable-gpu
-
@Nektoid said in Некоторые видео с ютуба вешают браузер:
Примеры таких видео:
https://www.youtube.com/watch?v=b6VZCZ72qrE
https://www.youtube.com/watch?v=ye4N-MTCyMA
Оба по умолчанию даются в VP9. Можно для эксперимента поставить расширение и в нём заблокировать этот формат, чтобы ютуб отдавал тот же ролик в av1
-
@sedative29rus да, это помогло! Значит, проблема в VP9.
Насчёт видеокарты: у меня два ноута с встроенными видяхами, один на интеле, другой на амд. Проблема воспроизводится на обоих. Возможно, где-то что-то конфликтует в треугольнике "встроенная видеокарта -- Вивальди -- VP9".
-
@Nektoid там ещё в настройках ютуба можно врубить предпочтение av1
https://www.youtube.com/account_playback
@Nektoid said in Некоторые видео с ютуба вешают браузер:
где-то что-то конфликтует в треугольнике "встроенная видеокарта -- Вивальди -- VP9"
Ну встроенная видеокарта, видимо, и конфликтует. Потому, что VP9 он пытается декодировать с помощью неё, а AV1 декодируется процессором.
-
@sedative29rus said in Некоторые видео с ютуба вешают браузер:
AV1 декодируется процессором
Т.е. может и встройкой, но только если это интел 10 поколения и новее.
-
@Nektoid said in Некоторые видео с ютуба вешают браузер:
@sedative29rus да, это помогло! Значит, проблема в VP9.
Насчёт видеокарты: у меня два ноута с встроенными видяхами, один на интеле, другой на амд. Проблема воспроизводится на обоих. Возможно, где-то что-то конфликтует в треугольнике "встроенная видеокарта -- Вивальди -- VP9".
Как ведут себя другие хромиум-браузеры - Opera, Chrome, Edge?
-
@kurai в Центе проблемы нет, в Опере проблемы нет.