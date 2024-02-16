Помогите разобраться с настройками вкладок.
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Masterion13
Камрады. Не могу настроить вкладки (точнее их поведение) как в обычной Опера.
В обычной Опере, я нахожусь на одной вкладке - пусть будет Флибуста. Рядом вкладка с почтой.
Находясь на странице флибусты, я отрываю средней кнопкой мыши несколько ссылок, условно 1,2,3.
Они открываются рядом со вкладкой флибусты, отодвигая вкладку с почтой вправо. Вкладка 1 находится рядом, вкладка 3 самая дальняя.
После перехода не первую открытую вкладку, если её закрыть, следующая активная вкладка станет 2. Если закрыть ее то 3. А если закрыть и ее то активной станет изначальная вкладка.
В Вивальди в аналогичной ситуации, вкладки будут открываться не рядом с активной, а за вкладкой почта.
И если перейти на вкладку 1, а потом ее закрыть, то активной станет изначальная вкладка.
Вопрос - где и что в настройках поставить, чтобы было как в обычной опера?
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Masterion13
А это мои текущие настройки
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Masterion13
А вот как это работает в Вивальди
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sedative29rus
Как-то так попробуйте