@Capushon said in Обновление Вивальди:

Можно просто распаковать архиватором в произвольную папку.

Можно. А еще можно просто указать другую папку для установки по своему усмотрению. Вопрос только в том, нафига плодить лишние папки если оно ОБЯЗАНО работать в той, которая для этого предназначалась.

@xogorxogorich said in Обновление Вивальди:>

@gozhiy а у вас, случаем, в общих настройках не поставлена галочка Автоматически загружать и устанавливать обновления?

Нет, не стоит. Эту опцию я снимаю в первую очередь, т.к. не люблю когда на компе что-то делается без моего участия.