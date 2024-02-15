Обновление Вивальди
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В последние несколько обновлений мне не удается провести процесс штатным образом.
Мои действия:
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Жму "Помощь/Проверить наявность обновлений"
реакция:
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Жму "Установить обновление"
реакция:
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Жму "закрыть и установить"
реакция: приложение закрывается, шуршит какой-то процесс, после чего появляется окно:
В результате приходится скачивать инсталятор и обновлять с него.
Кто может подсказать причину и как это побороть?
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@gozhiy said in Обновление Вивальди:
Кто может подсказать причину и как это побороть?
После закрытия браузера посмотрите, не остаются ли в фоне процессы браузера.
Вот тут chrome://settings/system посмотрите, не включена ли опция "Продолжать работу фоновых программ, когда Vivaldi закрыт"
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@kurai said in Обновление Вивальди:
После закрытия браузера посмотрите, не остаются ли в фоне процессы браузера.
Увы, не помогло. Переключатель поставил в Off, процессов вивальди после нажатия "Закрыть и обновить" не наблюдаю. Ошибка осталась.
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@gozhiy said in Обновление Вивальди:
шуршит какой-то процесс
Не антивирус ли?
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@sedative29rus said in Обновление Вивальди:
@gozhiy said in Обновление Вивальди:
шуршит какой-то процесс
Не антивирус ли?
Нет, вивальдиевский. Процесс установки
Антвирус у меня штатный виндовый.
Кстати, его отключение тоже не помогло.
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@gozhiy Попробуйте всё же отключить все расширения. Вдруг там что-то хитрое маскирует процессы. Отключите расширения, перезапустите браузер и попробуйте обновиться.
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@kurai said in Обновление Вивальди:
@gozhiy Попробуйте всё же отключить все расширения. Вдруг там что-то хитрое маскирует процессы. Отключите расширения, перезапустите браузер и попробуйте обновиться.
Отключил. Перезапустился. Не помогло.
Пробовал провести аналогичный опыт на автономной установке. У меня как раз нашлась инсталяха 5.8. Но тут меня ждал облом. Сразу после установки браузер радостно заявил, что он уже успел обновиться до 6.3 , нужно только перегрузиться. (Кстати, непонятно, зачем это сделано? А если мне нужна именно та версия, которую ставлю?)
UPD: галочка автообновлений при инсталяции была снята
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@gozhiy said in Обновление Вивальди:
аналогичный опыт на автономной установке
А основной браузер у вас как установлен?
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@sedative29rus said in Обновление Вивальди:
@gozhiy said in Обновление Вивальди:
аналогичный опыт на автономной установке
А основной браузер у вас как установлен?
Поскольку обновления у меня не работают, то так же, как и автономный.
Т.е. скачиваю инсталлятор и обновляю. В режиме "для всех пользователей". В директорию "c:\Program Files\Vivaldi".
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@gozhiy когда жмёте Закрыть и обновить
должно появляться окно UAC для повышения привилегий. Подозреваю, что этого не происходит?
И похоже, у обновлятора не хватает прав на запись в Program Files.
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@gozhiy said in Обновление Вивальди:
Т.е. скачиваю инсталлятор и обновляю.
Это правильно.
@gozhiy said in Обновление Вивальди:
В директорию "c:\Program Files\Vivaldi".
Почему именно в "Program Files" ? Этот пробел между словами когда-нибудь вылезет боком...
Windows-то хоть под Администратором?
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@sedative29rus said in Обновление Вивальди:
@gozhiy когда жмёте Закрыть и обновить
должно появляться окно UAC для повышения привилегий. Подозреваю, что этого не происходит?
И похоже, у обновлятора не хватает прав на запись в Program Files.
Таки не появляется. При обновлении инсталятором - появляется.
@Capushon said in Обновление Вивальди:
Почему именно в "Program Files" ? Этот пробел между словами когда-нибудь вылезет боком...
Там два варианта: для текущего юзера и для всех. Для текущего ставится в папку "users", для всех - или в "Program Files" для 64 битных или в
"Program Files (x86)" для 32 битных. Так что я ничего не выдумывал, ставил по умолчанию.
Windows-то хоть под Администратором?
Да.
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@gozhiy said in Обновление Вивальди:
Там два варианта: для текущего юзера и для всех. Для текущего ставится в папку "users", для всех - или в "Program Files" для 64 битных или в
"Program Files (x86)" для 32 битных. Так что я ничего не выдумывал, ставил по умолчанию.
Можно просто распаковать архиватором в произвольную папку.
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xogorxogorich
@gozhiy а у вас, случаем, в общих настройках не поставлена галочка Автоматически загружать и устанавливать обновления?
Помню, временами у меня вылазила какая-то ошибка установки, если эта опция была включена, но при этом браузер не торопился обновляться после запуска, и я пытался накатить вышедшее обновление через ручную проверку.
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xogorxogorich
@sedative29rus said in Обновление Вивальди:
должно появляться окно UAC для повышения привилегий.
У меня тоже не появляется при стандартном обновлении через интерфейс браузера (и вручную, и автоматически). Сижу под админом.
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@Capushon said in Обновление Вивальди:
Можно просто распаковать архиватором в произвольную папку.
Можно. А еще можно просто указать другую папку для установки по своему усмотрению. Вопрос только в том, нафига плодить лишние папки если оно ОБЯЗАНО работать в той, которая для этого предназначалась.
@xogorxogorich said in Обновление Вивальди:>
@gozhiy а у вас, случаем, в общих настройках не поставлена галочка Автоматически загружать и устанавливать обновления?
Нет, не стоит. Эту опцию я снимаю в первую очередь, т.к. не люблю когда на компе что-то делается без моего участия.
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@gozhiy said in Обновление Вивальди:
Можно. А еще можно просто указать другую папку для установки по своему усмотрению.
Ты сказал выше другое:
@gozhiy said in Обновление Вивальди:
Там два варианта: для текущего юзера и для всех. Для текущего ставится в папку "users", для всех - или в "Program Files" для 64 битных или в
"Program Files (x86)" для 32 битных. Так что я ничего не выдумывал, ставил по умолчанию.
Поэтому и ответ был о распаковке.
@gozhiy said in Обновление Вивальди:
нафига плодить лишние папки если оно ОБЯЗАНО работать в той, которая для этого предназначалась.
Оно никому ничем не ОБЯЗАНО, когда-нибудь столкнёшься с командными файлами и скриптами - достигнешь ДЗЕН'а, что пробелы и кириллица в именах - это геморрой, который постоянно нужно окавычивать, иначе оно просто не взлетит, а в сложных конструкциях, где есть вложенные циклы и кавычки нескольких видов - просто мозг взорвётся пока ОНО заработает с пробелами и кириллицей в путях.
Imho.
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@Capushon said in Обновление Вивальди:
Можно. А еще можно просто указать другую папку для установки по своему усмотрению.
Ты сказал выше другое:
@gozhiy said in Обновление Вивальди:
Там два варианта: для текущего юзера и для всех. Для текущего ставится в папку "users", для всех - или в "Program Files" для 64 битных или в
"Program Files (x86)" для 32 битных. Так что я ничего не выдумывал, ставил по умолчанию.
Поэтому и ответ был о распаковке.
"Там два варианта: для текущего юзера и для всех. Для текущего ставится в папку "users", для всех - или в "Program Files" для 64 битных или в "Program Files (x86)" для 32 битных. А еще можно просто указать другую папку для установки по своему усмотрению.
.. я ничего не выдумывал, ставил по умолчанию."
Т.е. предлагается "Program Files" но можно и другое. Мне казалось, что объяснять такие вещи на компьютерном форуме - моветон.
Что касается "распаковки" - что именно предлагается распаковывать? Инсталлятор? Если так, сэр знает толк в извращениях.
@Capushon said in Обновление Вивальди:
Оно никому ничем не ОБЯЗАНО, когда-нибудь столкнёшься с командными файлами и скриптами - достигнешь ДЗЕН'а, что пробелы и кириллица в именах - это геморрой, который постоянно нужно окавычивать, иначе оно просто не взлетит, а в сложных конструкциях, где есть вложенные циклы и кавычки нескольких видов - просто мозг взорвётся пока ОНО заработает с пробелами и кириллицей в путях.
И почему вы думаете, что только вам пришлось иметь дело с командными файлами?
Ньюансы с пробелами в путях и с кирилицей появились как бы не с 95 виндой, т.е. им без малого 30 лет. Пора бы уже привыкнуть и научиться их обходить на автомате.
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@gozhiy said in Обновление Вивальди:
А еще можно просто указать другую папку для установки по своему усмотрению.
Это лучшее что можно сделать в данном случае.
@gozhiy said in Обновление Вивальди:
научиться их обходить на автомате.
Лучше туда не заходить)
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Попробовал после плашки "Закрыть вивальди и инсталлировать" закрывать приложение самому, не дожидаясь, пока это сделает обновлятор - сработало. Обновилось без ошибок.