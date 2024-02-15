（原文在此）

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鲁阿里·厄德高

2024 年 2 月 14 日

变更日志

[地址栏][自动更新][主题]重新启动按钮在深色主题中对比度较低 (VB-103384)

[书签] 缩略图预览文本溢出 (VB-103972)

[日历] 创建本地帐户会创建一个名为“新帐户”的日历 (VB-103901)

[日历] 在日历首次运行弹出窗口中创建额外的本地日历 (VB-103960)

[截图] 页面捕获面板选择输入太窄 (VB-103990)

[崩溃] 弹出窗口可能导致崩溃 (VB-103883)

[崩溃][标签页] 尝试拖放到其他配置文件 (VB-101573)

[扩展][键盘] 快捷键不起作用 (VB-99601)

[邮件] 设置 OAuth 帐户时未建立标准文件夹订阅 (VB-103857)

[阅读列表][新]从 Instapaper CSV 导入和导出 (VB-103498)

[设置][主题] 所有深色主题的接受语言弹出列表都不正确 (VB-103981)

[标签页] 尝试将标签页移动到另一个配置文件时不应出现蓝色指示器 (VB-103650)

[工作区]“创建标签栈”命令创建标签栈并关联非活动工作区中的标签页 (VB-103807)

[工作区] 规则描述位于可滚动区域中 (VB-101428)

（机翻，人肉校订）