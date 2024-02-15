桌面快照版 3269.3
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你会成为我们的吗？ – Vivaldi 浏览器快照 3269.3
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鲁阿里·厄德高
2024 年 2 月 14 日
变更日志
[地址栏][自动更新][主题]重新启动按钮在深色主题中对比度较低 (VB-103384)
[书签] 缩略图预览文本溢出 (VB-103972)
[日历] 创建本地帐户会创建一个名为“新帐户”的日历 (VB-103901)
[日历] 在日历首次运行弹出窗口中创建额外的本地日历 (VB-103960)
[截图] 页面捕获面板选择输入太窄 (VB-103990)
[崩溃] 弹出窗口可能导致崩溃 (VB-103883)
[崩溃][标签页] 尝试拖放到其他配置文件 (VB-101573)
[扩展][键盘] 快捷键不起作用 (VB-99601)
[邮件] 设置 OAuth 帐户时未建立标准文件夹订阅 (VB-103857)
[阅读列表][新]从 Instapaper CSV 导入和导出 (VB-103498)
[设置][主题] 所有深色主题的接受语言弹出列表都不正确 (VB-103981)
[标签页] 尝试将标签页移动到另一个配置文件时不应出现蓝色指示器 (VB-103650)
[工作区]“创建标签栈”命令创建标签栈并关联非活动工作区中的标签页 (VB-103807)
[工作区] 规则描述位于可滚动区域中 (VB-101428)
（机翻，人肉校订）
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沙发````````点赞了........
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刚才更新的新版更新了什么啊糊糊,版本号: 6.5.3206.63
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[Chromium] Upgraded to 120.0.6099.293
就是升级了内核
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@Aaron Thanks for hard work!
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@Aaron said in 桌面快照版 3269.3:
[Chromium] Upgraded to 120.0.6099.293
就是升级了内核
哦哦,没什么功能更新吗
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@fengshi11
没有。只有这么一条更新日志。