Отрисовка шрифтов как в Safari
-
Masterion13
Приветствую камрады.
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность настроить отрисовку шрифтов как Safari?
Сделать шрифты более тёмными. Может быть есть какое-то расширение или в скрытых настройках?
-
sedative29rus
-
@sedative29rus
ого! последняя версия аж 2014 года, но расширение ещё работает! Я на Киви (андроид) попробовал.
-
sedative29rus
@far4 ну оно простое, как молоток. По сути, весь смысл сводится к внедрению css из 1 строки
* {text-shadow: transparent 0px 0px 0px, rgba(0,0,0,0.68) 0px 0px 0px !important;}
Если уже установлен какой-нибудь Stylus, то можно через него это сделать, чтобы лишнее расширение не ставить.
А можно наоборот более сложную штуку поставить с разными настройками
-
Masterion13
Благодарю камрады. Расширение, похоже но не то - слишком искажает шрифт. А вот вариант со Стилишь - подошёл.