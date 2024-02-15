@far4 ну оно простое, как молоток. По сути, весь смысл сводится к внедрению css из 1 строки

* {text-shadow: transparent 0px 0px 0px, rgba(0,0,0,0.68) 0px 0px 0px !important;}

Если уже установлен какой-нибудь Stylus, то можно через него это сделать, чтобы лишнее расширение не ставить.

А можно наоборот более сложную штуку поставить с разными настройками