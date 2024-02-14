@kvichans said in Как настроить цвет[а] в ВивПочте?:

Подскажите, как настроить конкретный цвет у выделенной строки

Меню / Настройки / Темы / Выбрать активную тему / Кнопка "Редактор" / Вкладка редактора "Цвета" (она активна по умолчанию).

Выделенная вами строка — это или "Подсветка", или "Акцент".

По второму вопросу — нужно определиться, какой элемент вы хотите перекрасить, а потом уже просить помощи у знающих форумчан.

Вот сверхкраткая инструкция, как это делается.