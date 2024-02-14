Как настроить цвет[а] в ВивПочте?
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- Подскажите, как настроить конкретный цвет у выделенной строки
- Научите как настраивать цвета произвольных элементов.
- Подскажите, как настроить конкретный цвет у выделенной строки
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@kvichans said in Как настроить цвет[а] в ВивПочте?:
Подскажите, как настроить конкретный цвет у выделенной строки
Меню / Настройки / Темы / Выбрать активную тему / Кнопка "Редактор" / Вкладка редактора "Цвета" (она активна по умолчанию).
Выделенная вами строка — это или "Подсветка", или "Акцент".
По второму вопросу — нужно определиться, какой элемент вы хотите перекрасить, а потом уже просить помощи у знающих форумчан.
Вот сверхкраткая инструкция, как это делается.
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Мне бы узнать, как найти css-ключи для всего.
Где-то они перечислены?
Через
получается какая-то грубая настройка. Сразу много воздействий. Не хочу ничего менять кроме ВивПочты.
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@kurai said in Как настроить цвет[а] в ВивПочте?:
нужно определиться, какой элемент вы хотите перекрасить
А каким образом "определиться"?
У меня нет терминов для описания.
Картинку я в первом посте показал - нужный мне элемент подсветил.
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sedative29rus
@kvichans said in Как настроить цвет[а] в ВивПочте?:
Мне бы узнать, как найти css-ключи для всего.
В той же инструкции про инструменты разработчика.
@kvichans said in Как настроить цвет[а] в ВивПочте?:
ничего менять кроме ВивПочты
#mail_view .vivaldi-tree .tree-row[data-selected] { background-color: red !important; }
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@kvichans said in Как настроить цвет[а] в ВивПочте?:
Научите как настраивать цвета произвольных элементов
Пример: https://forum.vivaldi.net/post/609562
На самом деле нет ничего сложного, стоит только начать)
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@sedative29rus Спасибо, стало удобнее.
Но поменялся только цвет заливки. А
redдля рамки еще сохранился.
Пока еще не сообразил, какой css-ключ нужно задать для рамки.
С "инструментами разработчика" в браузере мало знаком. Увы.
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sedative29rus
@kvichans Рамку можно убрать
#mail_view .vivaldi-tree .tree-row[data-selected] { background-color: red; box-shadow: none; }
А если всё же будет нужна, то поэкспериментировать с
#mail_view .vivaldi-tree .tree-row[data-selected] { background-color: red; box-shadow: inset 0 0 0 1px black; }
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Спасибо.
Я вижу, что "такому" учат на курсах фронт-кодеров. Сам я бек-кодер.
Эти "закорючки" в css мне понятны только в целом.
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sedative29rus
@kvichans ну я никаких курсов не заканчивал, просто тут
@Capushon said in Как настроить цвет[а] в ВивПочте?:
На самом деле нет ничего сложного, стоит только начать)
Пробежаться глазами по парочке статей про css-селекторы и списку свойств. Поэкспериментировать пару минут методом тыка с инструментами разработчика и посмотреть на разные примеры в https://forum.vivaldi.net/category/52/modifications
А дальше само пойдёт