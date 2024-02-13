（原文在此）

Chromium 次要更新 – Vivaldi 浏览器快照 3268.3

鲁阿里·厄德高

2024 年 2 月 13 日

变更日志

[地址栏] 首次激活时动画拦截器盾牌图标 (VB-103568)

[日历] 添加第一个远程帐户后，如果日历的默认本地帐户为空，请删除该帐户 (VB-95277)

[Chromium]升级至122.0.6261.36

[源][地址栏]源按钮菜单显示“未定义”(VB-102965)

[Linux][媒体] openSUSE 15.5 或 Slackware 15.0 上没有专有媒体支持 (VB-103867)

[邮件] AOL oAuth 支持 (VB-103741)

[邮件] 导入没有消息 ID 的重复消息找不到重复项 (VB-103742)

[邮件] 在线事件在完全初始化之前触发：显示错误 (VB-103886)

[笔记] 按笔记的上次修改时间戳排序 (VB-92788)

[设置] 命令链 UI 设计损坏 (VB-103910)

[快速拨号] 替换 Vivaldi 游戏图标 (VB-103875)

[主题][设置]自定义图标预览不出现 (VB-103825)

（机翻，人肉校订）