@OrionRion said in Автозагрузка Windows:

Доброго времени суток!

Подскажите пожалуйста, есть ли возможность отключить автозагрузку с Windows, через настройки программы?

Вопрос не про диспетчер задач.

Браузер не запускается вместе с запуском ОС, поэтому и опции отключения автозапуска нет.

Возможно, вы подцепили какого-либо зловреда, который прописал в автозагрузке открытие какой-либо ссылки.