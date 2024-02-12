Автозагрузка Windows
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Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность отключить автозагрузку с Windows, через настройки программы?
Вопрос не про диспетчер задач.
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@OrionRion said in Автозагрузка Windows:
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность отключить автозагрузку с Windows, через настройки программы?
Вопрос не про диспетчер задач.
Браузер не запускается вместе с запуском ОС, поэтому и опции отключения автозапуска нет.
Возможно, вы подцепили какого-либо зловреда, который прописал в автозагрузке открытие какой-либо ссылки.