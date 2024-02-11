Ошибка запуска Vivaldi
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Сегодня перестал запускаться браузер.
После двойного щелчка, пытается запуститься главное окно и до загрузки вкладок закрывается. В диспетчере задач процессы vivaldi не висят ни до запуска, ни после запуска не остаются.
Vivaldi 6.5.3206.59 (Stable channel) (64 бита)
Версия 2b37337cc1b01680ba70e18da89e697b290a2d3e
ОС Windows 11 Version 23H2 (Build 22631.3085)
Предположил, что виной какое-то из расширений. Запустил с параметром: --disable-extensions
и Vivaldi запустился со всеми открытыми ранее вкладками, но, естесственно без расширений.
Вопрос: Как узнать какое конкретно расширение крашит загрузку браузера?
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Отключить все и по одному включать, не?
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@Fanagor said in Ошибка запуска Vivaldi:
Вопрос: Как узнать какое конкретно расширение крашит загрузку браузера?
https://help.vivaldi.com/ru/featured-articles-ru/troubleshooting-issues/#Otklucite_rassirenia
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@Capushon прежде чем писать подобные ответы, нужно включить голову, не? Писал же, что браузер не запускается. Вопрос и заключался в том, что как запустить браузер так, чтобы можно было потом выяснять какое из расширений вызывает сбой загрузки.
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@kurai вот вы привели мне ссылку на хелп, а вы сами читали его? Думаю нет, ибо там не рассматривается та проблема, о которой я написал. Такое ощущение, что ваша модерация заключается в том, что бы "отработать" на новый топик, без обдумывания вопроса по существу. Если вы не знаете ответ, то смысл плодить пустые топики?
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Может существует способ отключения расширений в конфигурационных файлах Vivaldi, путем его редактирования? Я пробовал перемещать папки связанные с расширениями, но толку 0 )
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@Fanagor said in Ошибка запуска Vivaldi:
прежде чем писать подобные ответы, нужно включить голову, не?
Т.е., вот так вот сразу с наезда начинаем, да? Ok.
А что мешает тебе включить голову и переименовать папку с расширениями вообще? Не знаешь где - так включи голову и добавляй по одному...
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@kurai said in Ошибка запуска Vivaldi:
https://help.vivaldi.com/ru/featured-articles-ru/troubleshooting-issues/#Otklucite_rassirenia
Такие люди не читают хелпов, они уже всё знают от рождения...
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@Capushon дружище, зачем ты отвечаешь, если не вдумываешься в суть вопроса? Не надо считать себя умнее априори и строчить ответы на автомате, от этого твой авторитет не вырастит. Давай с самого начала, по пунктам:
- Браузер не запускается.
- Браузер запускается с отключенными расширениями с параметром запуска: --disable-extensions
- В запущенном браузере с параметрами из п.2 отсутствуют расширения как таковые их нет в списке расширений в виде отключенных, просто нет.
- Для того, что бы отключать расширения по-одному, нужно сначала браузер запустить каким-то образом.
- Папки с расширениями я перемещал, эффект нулевой, зачем ты предлагаешь их переименовывать (в контексте проблемы это то же самое) я не знаю.
Что модератор, что ты, предлагаете мне произвести манипуляции из хелпа:
*Отключите расширения
Расширения довольно часто служат причиной проблем в десктопной версии браузера. Это одна из причин, почему в Vivaldi так много встроенных функций – это позволяет избежать проблем, создаваемых сторонними расширениями.
Чтобы отключить расширения, откройте меню Кнопка меню Vivaldi Vivaldi > Инструменты > Расширения и отключите все расширения в правом нижнем углу карточек расширений.*
Это бессмысленно по причинам, которые я указал выше.
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@Capushon said in Ошибка запуска Vivaldi:
Т.е., вот так вот сразу с наезда начинаем, да? Ok.
Я тебе ответил ровно в таком же стиле, к каком ты мне написал:
@Capushon said in Ошибка запуска Vivaldi:
Отключить все и по одному включать, не?
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@Fanagor said in Ошибка запуска Vivaldi:
дружище, зачем ты отвечаешь, если не вдумываешься в суть вопроса?
Я вдумываюсь в суть ответа и описываю кротчайший путь решения проблемы.
@Fanagor said in Ошибка запуска Vivaldi:
Не надо считать себя умнее априори и строчить ответы на автомате, от этого твой авторитет не вырастит.
Опять хамишь...
ps: Ответ, который ты не заметил- выше.
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@Capushon слушай тебя похоже банить надо на этом форуме, ты пустотрёп и это факт. Не пиши в этой теме, ибо ты только засираешь тему топика. Иди самоутверждайся в другое место.
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This post is deleted!
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@Fanagor said in Ошибка запуска Vivaldi:
@kurai вот вы привели мне ссылку на хелп, а вы сами читали его? Думаю нет, ибо там не рассматривается та проблема, о которой я написал. Такое ощущение, что ваша модерация заключается в том, что бы "отработать" на новый топик, без обдумывания вопроса по существу. Если вы не знаете ответ, то смысл плодить пустые топики?
Я читаю топики и привёл вам хелповую статью с привязкой к вашей проблеме. Процитирую:
Если проблема не повторяется с отключенными расширениями, попробуйте включать их одно за другим, чтобы определить, какое из них создаёт проблему.
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@Fanagor said in Ошибка запуска Vivaldi:
@Capushon слушай тебя похоже банить надо на этом форуме, ты пустотрёп и это факт. Не пиши в этой теме, ибо ты только засираешь тему топика. Иди самоутверждайся в другое место.
Предупреждаю вас о недопустимом тоне общения.
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Проблема решена с помощью AI Gemini, который без пустого звона указал решение:
%LocalAppData%\Vivaldi\Application\vivaldi.exe --disable-extensions-except="cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm,mefgmmbdailogpfhfblcnnjfmnpnmdfa"
и сослался на: https://forum.vivaldi.net/post/688098
Таким образом удалось выяснить какое из расширений вызывало ошибку запуска, в моём случае это оказалось расширение: "Microsoft Power Automate".
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@kurai вы вообще русский язык понимаете?
Ваши предложения:
@kurai said in Ошибка запуска Vivaldi:
Если проблема не повторяется с отключенными расширениями, попробуйте включать их одно за другим, чтобы определить, какое из них создаёт проблему.
Я же писал, что не могу запустить браузер! Как я могу включать их один за одним??? Я искал решения, что бы не запуская браузер в конфигах править список включенных расширений и нашел его, НО это уже не ваша заслуга.
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@Fanagor said in Ошибка запуска Vivaldi:
@kurai вы вообще русский язык понимаете?
Второе предупреждение.
@Fanagor said in Ошибка запуска Vivaldi:
Ваши предложения:
Прошу прощения за свои посты. Был в дороге, не смог детально проанализировать проблему.
PS: Предупреждения о неподобающем тоне ваших постов не снимаются.
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@kurai Ок
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@Fanagor, Да, не всё и не всегда у нас на форуме гладко...
Но как бы то ни было - Добро Пожаловать!