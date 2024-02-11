@Capushon дружище, зачем ты отвечаешь, если не вдумываешься в суть вопроса? Не надо считать себя умнее априори и строчить ответы на автомате, от этого твой авторитет не вырастит. Давай с самого начала, по пунктам:

Браузер не запускается. Браузер запускается с отключенными расширениями с параметром запуска: --disable-extensions В запущенном браузере с параметрами из п.2 отсутствуют расширения как таковые их нет в списке расширений в виде отключенных, просто нет. Для того, что бы отключать расширения по-одному, нужно сначала браузер запустить каким-то образом. Папки с расширениями я перемещал, эффект нулевой, зачем ты предлагаешь их переименовывать (в контексте проблемы это то же самое) я не знаю.

Что модератор, что ты, предлагаете мне произвести манипуляции из хелпа:

*Отключите расширения

Расширения довольно часто служат причиной проблем в десктопной версии браузера. Это одна из причин, почему в Vivaldi так много встроенных функций – это позволяет избежать проблем, создаваемых сторонними расширениями.

Чтобы отключить расширения, откройте меню Кнопка меню Vivaldi Vivaldi > Инструменты > Расширения и отключите все расширения в правом нижнем углу карточек расширений.*

Это бессмысленно по причинам, которые я указал выше.