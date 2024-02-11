Расскажите, кто пользуется "Эффектами страницы" и что это вам даёт?
-
В нашем браузере есть такая панель: Эффекты страницы. Они нередко забавны, но вот насколько востребованы?
А кто и для чего их использует?
-
@far4 кстати да, это простейшие css-свойства. Эффект может быть задан 1 строкой, но требует подгрузки скриптов. Скрипты места занимают не много, но сильно затыкают процессор. Особенно заметно при первой загрузке эффекта.
Судя по одноименной игрушке2 , Вивальди уделяет внимание разным бесполезным штукам. Также эти эффекты — поиграться на 1 раз. Но удалять их Вивальди не будет.
-
Некоторым юзерам кажется, что это не скрипт , это криво сделанный сайт. А в нашем случае будет кривой браузер.
Я говорил о скриптах в целом. У меня есть скрипт дождя. Первый раз он грузится 4 секунды, все эти секунды -- квадрат Малевича. Все упреки мне и Малевичу, хотя там HTML-кода полстраницы (орфография требует дефис, что неверно). Никто еще не сказал -- сайт не причем, это скрипт.
-
sedative29rus
@far4 said in Расскажите, кто пользуется "Эффектами страницы" и что это вам даёт?:
Они нередко забавны, но вот насколько востребованы?
Вообще, они там как простые примеры, идущие в комплекте. А функционал предназначен для добавления пользователем своих скриптов. Это со слов разработчиков.
А на деле - недоделанная штука. Хоть вы вынесли папку user_files в папку профиля или ещё куда, чтобы при обновлении свои скрипты не удалялись в винде.
-
@far4 said in Расскажите, кто пользуется "Эффектами страницы" и что это вам даёт?:
В нашем браузере есть такая панель: Эффекты страницы. Они нередко забавны, но вот насколько востребованы?
А кто и для чего их использует?
Мне когда-то @coleslaw подсказал, как сделать нормальный поворот картинок (не на идиотские 45°, а на 90° влево-вправо и на 180°):
https://forum.vivaldi.net/post/402215
Получилось отлично, но файлы надо подсовывать в папку user_files при каждом обновлении, что неудобно.
-
@sedative29rus
Понятно. Т.е. андроиду это досталось, так сказать, балластом в трюме от десктопных версий?
Просто меня заинтересовало, например, как может использоваться размытие?
Ну кроме того, что это красивый фильтр. На скрине: облачная стартовая страница inftab + размытие + полноэкранный режим с помощью букмарклета.
Или какой толк от инверсии цветов, которая инвертит всё, включая все картинки? ...хотя вот с картинками от сайта зависит, кое где не инвертит и не блюрит даже
Или какой смысл в усилении цвета (без параметров)?
-
@sphera said in Расскажите, кто пользуется "Эффектами страницы" и что это вам даёт?:
А в нашем случае будет кривой браузер.
Лады, спасибо за отзыв.
Настщот кривого браузера я стал что-то подозревать, когда довольно удобную ведь боковую вертикальную панельку в старых версиях андроид-Вивальди заменили на горизонтальную, а обычные вкладки с Историей и Заметками — на выезжающую снизу штуковину, в которой и скроллить неудобно и развернуть на максимум — не сразу получается.
Ну, значит будем бескорыстно наслаждаться никому не полезными спецэффектами. В этом тоже что-то есть. Не каждый браузер может похвастаться встроенной сепией
Кстати, Переводчик, каким бы он там ни был глючным, в виде отдельной вкладки всё равно был (бы) удобнее, — потому как сейчас он в рабочем виде просто закрывает доступ ко всем вкладкам. Здесь мне хочется воскликнуть: вот и всё у них так!
Да, и прошу прощения, я с самого начала должен быть напомнить, что я использую только андроид-Вивальди и, когда создавал тему, воспринимал "спецэффекты" именно с этой точки зрения. "Скрипты? На андроиде? А... это же Болталка, это же общая-ветка-форума..." У меня нет опыта работы с десктопными версиями! Всем спасибо за отзывы!