отчасти согласен. это неудобно когда: я тут открывал десяток сайтов и на каком-то сайте видел вот тут информацию, начинаешь поочерёдно открывать сайты и поскольку открываемые сайты исчезают (со своего места) из списка, то начинаешь теряться. я правда обычно с этим сталкиваюсь не в работе с историей именно, а в работе с корзиной, то что открытая страница исчезает из списка корзины, только сбивает с толку и заставляет думать "из какого места в списке я сейчас открыл страницу" чтобы открыть следующую по порядку страницу.

@gozhiy said in История серфинга:

История должна быть историей.

с этим вообще не поспоришь. если с этой точки зрения смотреть, то это как бы и не история уже.