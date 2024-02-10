История серфинга
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Время от времени приходится обращаться к истории браузера. Оказывается та история, которая открывается в соответствующей вкладке - это не совсем история. Почему-то, если кликнуть на любую строчку списка, эта строка из истории пропадает и добавляется в начало списка - т.е. на момент нажатия.
Предлагаю прекратить эту порочную практику. История должна быть историей. Если я посещал какой-то сайт в конкретное время, значит в истории за это время должна быть запись. И эта запись не должна зависеть от последующих кликов на нее.
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т.е. вы предлагаете убрать группировку и счётчик количества посещений и вместо 1 строки отображать в данном случае все 30 с разным временем?
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FoxWMulder
отчасти согласен. это неудобно когда: я тут открывал десяток сайтов и на каком-то сайте видел вот тут информацию, начинаешь поочерёдно открывать сайты и поскольку открываемые сайты исчезают (со своего места) из списка, то начинаешь теряться. я правда обычно с этим сталкиваюсь не в работе с историей именно, а в работе с корзиной, то что открытая страница исчезает из списка корзины, только сбивает с толку и заставляет думать "из какого места в списке я сейчас открыл страницу" чтобы открыть следующую по порядку страницу.
@gozhiy said in История серфинга:
История должна быть историей.
с этим вообще не поспоришь. если с этой точки зрения смотреть, то это как бы и не история уже.
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@sedative29rus said in История серфинга:
т.е. вы предлагаете убрать группировку и счётчик количества посещений
Если вам так важно количество посещений, это можно было сделать отдельным параметром в настройках. Но портить из-а этого историю, считаю, некорректно.
и вместо 1 строки отображать в данном случае все 30 с разным временем?
Да, я считаю, что, если я посетил страницу 30 раз в течении дня, то это так и должно отображаться.
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Shpankov Vivaldi Team
@gozhiy said in История серфинга:
Да, я считаю, что, если я посетил страницу 30 раз в течении дня, то это так и должно отображаться.
Число посещений страницы указано в скобках рядом с заголовком страницы в истории.
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@Shpankov said in История серфинга:
@gozhiy said in История серфинга:
Да, я считаю, что, если я посетил страницу 30 раз в течении дня, то это так и должно отображаться.
Число посещений страницы указано в скобках рядом с заголовком страницы в истории.
Вы не так поняли мою фразу.
Я имел в виду, что если я заглядывал на сайт такой-то в 10 утра, в 12 дня и 22 вечера, то в истории это так и должно отражаться независимо от того, кликал ли я по записям истории или нет. С указанием времени посещения и в той последовательности, которая была при серфигне. А количество посещений конкретного сайта в конкретный день - ну, я не знаю, наверное, для отдельных гиков нужно. Мне , по крайней мере, ни разу такое не понадобилось.
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@Shpankov said in История серфинга:
@gozhiy said in История серфинга:
Да, я считаю, что, если я посетил страницу 30 раз в течении дня, то это так и должно отображаться.
Число посещений страницы указано в скобках рядом с заголовком страницы в истории.
И , к стати, цифра с количеством просмотров на строчке истории с конкретным временем - это как? Тут должно быть либо одно либо другое. Либо время, либо количество.
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@gozhiy said in История серфинга:
это как?
Ну если осознать, что в первом столбце указано по сути время последнего посещения, а в четвёртом - общее количество посещений, то таких вопросов не возникнет.
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@sedative29rus said in История серфинга:
@gozhiy said in История серфинга:
это как?
Ну если осознать, что в первом столбце указано по сути время последнего посещения, а в четвёртом - общее количество посещений, то таких вопросов не возникнет.
Вот даже ваш коментарий - это не конкретное знание, а догадка "по сути". Тем более, что непонятно, по каким критериям считается. По домену? По точному аддресу? За какое время? Я пробовал ради интереса посчитать чему соответствуют цифры - ни фига не сходится. Т.е. мало того, что фича мало кому нужна, она еще непонятная и показывает неизвестно что.
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@gozhiy said in История серфинга:
Вот даже ваш коментарий - это не конкретное знание, а догадка "по сути".
Строка разделена на 4 поля с разными типами данных и названиями: ДАТА | ИМЯ | АДРЕС | ВХОДЫ.
Кликаем по ней, открывается сайт ИМЯ с адресом АДРЕС.
При этом значение данных ДАТА меняется на текущее время, а к числу в поле ВХОДЫ добавляется единица.
Как ещё это наблюдение можно интерпретировать?
Я попросил человека налить и принести мне чай. Делаю глоток и чувствую, что этот чай сладкий.
Человек добавил в чай сахар - это догадка или знание?
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Да и на самом деле мне пофиг на счётчик, я против формулировки
@gozhiy said in История серфинга:
Предлагаю прекратить эту порочную практику.
Мне не нужны в истории простыни из полностью одинаковых строк. Собственно, зачем мне вообще знать, что на сайт я заходил в 11:22, 12:43, 12:56, 14:31, 17:48, 18:01, 18:29, 18:50 и в 20:00? Как это пригодится, хотелось бы понять.
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xogorxogorich
Раньше не обращал толком на это внимания (только в Корзине, но там мне такой механизм даже удобен). Грешным делом уже подумал, что так строки переносятся из любого временного периода
Но сейчас протестировал. Механика переноса адреса срабатывает только за "сегодняшний день". Если открыть ранее посещённую страницу из прошлых дней, то там она остаётся на месте.
В этом плане соглашусь про:
@sedative29rus said in История серфинга:
простыни из полностью одинаковых строк
Ведь тогда любое множественное посещение одной и той же страницы сайта в течении дня будет сохраняться в Истории отдельной строкой, и в итоге непомерно её раздувать.
В качестве компромиссного варианта, можно сделать счётчик посещений страницы из столбца Входы интерактивным, чтобы при нажатии (наведении) на него открывалась (всплывала) информация о временах входа за день
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@sedative29rus said in История серфинга:
Как это пригодится, хотелось бы понять.
Привожу пример из недавнего. Утром обнаружил, что на телефон пришла смс с запросом авторизации. Смс была послана в начале первого ночи с указаного в смс сайта.
Я то помнил, что ничего не покупал , но, проверить можно только по истории посещений сайта.
Мне не нужны в истории простыни из полностью одинаковых строк. Собственно, зачем мне вообще знать, что на сайт я заходил в 11:22, 12:43, 12:56, 14:31, 17:48, 18:01, 18:29, 18:50 и в 20:00?
Собственно, это зависит от способа использования браузера. Мне, например, время от времени приходилось искать в истории сайты, о которых я помнил лишь примерное название и примерное время посещения. Именно, приходилось, т.е. было необходимо, а не просто захотелось.
@xogorxogorich said in История серфинга:
Но сейчас протестировал. Механика переноса адреса срабатывает только за "сегодняшний день". Если открыть ранее посещённую страницу из прошлых дней, то там она остаётся на месте.
Да, действительно, что только радует. Видно это сделали не слишком афишируя изменения. Раньше было по другому.
В этом плане соглашусь про:
@sedative29rus said in История серфинга:
простыни из полностью одинаковых строк
Ведь тогда любое множественное посещение одной и той же страницы сайта в течении дня будет сохраняться в Истории отдельной строкой, и в итоге непомерно её раздувать.
Вы себе противоречите. Несколькими строками выше вы говорили, что история не за сегодня УЖЕ так работает. Получается не "Ведь тогда" , а "ведь уже".
В качестве компромиссного варианта, можно сделать счётчик посещений страницы из столбца Входы интерактивным, чтобы при нажатии (наведении) на него открывалась (всплывала) информация о временах входа за день
Если честно, само время выхода - функция вспомогательная, как и количество посещений. Нужнее всего возможность перейти на страницу по клику. Но тут не могу не согласиться с
простыни из полностью одинаковых строк
Информативность похожих строк в истории весьма удручает.
Здесь хотелось бы побольше информации, хотя бы скриншот. Не хранить его, а, например, по ЛКМ вытащить с сайта.
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xogorxogorich
@gozhiy said in История серфинга:
Вы себе противоречите. Несколькими строками выше вы говорили, что история не за сегодня УЖЕ так работает. Получается не "Ведь тогда" , а "ведь уже".
Не противоречу. "Ведь тогда" это фигура речи, без временнóго контекста. Можно заменить на "Ведь в таком случае"
@gozhiy said in История серфинга:
история не за сегодня УЖЕ так работает
Я имел в виду, что строка с адресом копируется в сегодняшний день без удаления из прошлого. Но. В пределах прошлого дня адрес всё так же группируется в одну строку с меткой количества заходов в столбце Входы.
Изначально из ваших слов я почему-то подумал, что адрес полностью удаляется из прошлого дня, и переносится в сегодняшний.