（原文在此）

Chromium 122 更新以及对 Web 面板、日历和翻译的重大改进 – Vivaldi 浏览器快照 3265.3

鲁阿里·厄德高

2024 年 2 月 9 日

已知的问题

[Linux][媒体] 使用较旧的 glibc 的发行版没有专有媒体支持：这将在未来的快照中修复 (VB-103867)

变更日志

[地址栏] 子域时无法正确自动完成 (VB-103593)

[地址栏] 快速输入并按“Enter”键时，某些字符会丢失 (VB-103404)

[书签] 图像重新编码错误时元数据提取失败 (VB-103731)

[日历] 添加输入和选择时区的功能 (VB-98417)

[日历] 无法在事件详细信息对话框中滚动 (VB-97278)

[日历] 当未添加标题时，在日历事件名称中插入“无标题”或“无主题”(VB-72909)

[日历] 使活动链接 符号可点击 (VB-73039)

[日历] 将“Apple iCloud”帐户类型选项重命名为“iCloud 日历”(VB-102386)

[日历] 将事件移至未来时，不会在远程创建通知 (VB-101456)

[日历][面板]事件“对话框”隐藏在面板右侧(VB-103604)

[日历][任务]面板和侧边栏显示已删除的任务 (VB-103700)

[Chromium]升级至122.0.6261.25

[命令] 翻译命令链中缺少页面 (VB-103601)

[崩溃] 在隐身窗口中访问隐私和安全设置页面时 (VB-103648)

[下载] 从 https 站点进行 http 下载会失败（VB-103238）

[扩展] 扩展图标上的数字徽章不可读 (VB-99599)

[Feeds] 订阅 Feed 对话框中的 UI 损坏 (VB-103813)

[邮件] IMAP 客户端创建在休眠后停止 (VB-103502)

[邮件] 导入没有主题的重复邮件找不到重复项 (VB-103739)

[邮件] 帐户设置时必须订阅标准文件夹 (VB-103854)

[邮件] 导航到邮件选项卡时搜索跳转 (VB-96344)

[邮件] 未读过滤器损坏，并在单击“查看过滤器”中的“重置”后显示所有邮件 (VB-103620)

[邮件][日历] 清除状态弹出窗口中的邮件和日历日志时清除 oAuth 日志条目 (VB-103738)

[笔记] 加载屏幕截图而不是原始 URL (VB-103803)

[面板] 使侧面板/网页面板更像常规选项卡 (VB-103513)

[弹出视频] Rutube 上没有画中画按钮 (VB-103627)

[隐私统计] 弹出窗口缩小 (VB-103737)

[会话][面板] 搜索区分大小写 (VB-103519)

[设置] 渲染网站权限时性能不佳（减慢设置搜索速度）(VB-103586)

[快速拨号] 将默认大小更改为“图标”

[快速拨号] 从快速拨号中删除没有标题的“https://www”(VB-103828)

[标签页] 堆栈弹出缩略图显示其他工作区中的选项卡 (VB-103725)

[标签页] 平铺标签栈打开空白页面 (VB-101227)

[标签页][菜单] 平铺上下文菜单项需要彻底修改 (VB-103667)

[翻译] 自动检测对于短单词根本不起作用 (VB-93769)

[翻译] 不适用于 Montenegrin 页面 (VB-100171)

[翻译] 不要翻译“ ” tag content (VB-88867)

[翻译] 使用“自动翻译所选文本”时缺少语言检测 (VB-103640)

[翻译] 弹出窗口应该在后续使用时检测源语言 (VB-94554)

[翻译] 包含“”的文本中断：修复了许多冰岛网站 (VB-103689)

[翻译] 所选文本翻译弹出窗口中的时间未本地化 (VB-91039)

[翻译][阅读器]“翻译所选文本”选项不起作用 (VB-83212)

[UI] 统一表单元素的外观：后续修复 (VB-103355)

（机翻，人肉校订）