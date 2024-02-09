（原文在此）

新设置 – Vivaldi iOS 浏览器快照 3264.4

此快照包含新功能、增强功能、修复和 Chromium 改进。

作者：玛丽亚·波波娃

2024 年 2 月 9 日

以下是一些已做出的更改：

设置 - 外观和主题 - 在所有网站上强制使用深色主题 (VIB-592)。

曾经希望获得更暗的浏览体验吗？ 强制黑暗网页设置的引入满足了您的愿望。 现在，您可以享受更舒适的观看体验，尤其是在深夜浏览期间。

曾经希望获得更暗的浏览体验吗？ 强制黑暗网页设置的引入满足了您的愿望。 现在，您可以享受更舒适的观看体验，尤其是在深夜浏览期间。 网站外观和强调色设置（设置 - 外观和主题）(VIB-569)。

通过网站外观和强调色设置，以前所未有的方式个性化您的浏览体验。 根据您的风格偏好定制 Vivaldi，让您的每一次浏览都独一无二。

通过网站外观和强调色设置，以前所未有的方式个性化您的浏览体验。 根据您的风格偏好定制 Vivaldi，让您的每一次浏览都独一无二。 通过此更新，您现在可以禁用本地网络上的广告拦截 (VIB-563)。

改进的菜单选项 (VIB-444)。 通过添加用于在后台打开选项卡的上下文菜单项来管理打开的选项卡。

我们使浏览设置变得更加容易 (VIB-581)。 壁纸设置已移至起始页设置。

主题壁纸选择器的动态预览 (VIB-495)

体验主题壁纸的动态预览，让您在做出选择之前了解不同壁纸的外观。

体验主题壁纸的动态预览，让您在做出选择之前了解不同壁纸的外观。 我们对 UI 进行了各种增强，包括滚动时同步设置中的故障修复、私人选项卡锁定背景的私人主题以及重组的工具栏按钮以提高可用性（VIB-486、VIB-503、VIB-547）。

变更日志

[新增][设置]添加强制黑暗网页的设置(VIB-592)

[新增][设置]添加网站外观和强调色设置 (VIB-569)

[广告拦截器] 无法禁用本地网络上的广告拦截 (VIB-563)

[书签] 删除时将书签移至垃圾箱 (VIB-560)

[菜单] 为后台打开的选项卡添加上下文菜单项 (VIB-444)

[设置] 将壁纸设置移至起始页设置 (VIB-581)

[起始页] 为主题壁纸选择器添加动态预览（VIB-495）

[同步​​] 滚动时设置故障 (VIB-486)

[UI]为私人标签锁定背景添加私人主题（VIB-503）

[UI] 重组工具栏按钮 (VIB-547)

升级至122.0.6261.13

（机翻，人肉校订）