Выбор логотипов закладок и их формат как в опере
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Для примера возьмём инстаграмм. Что предлагает опера для создания закладки инстаграмма?
Хочешь логотип https://imgur.com/a/yYxE1vo
Хочешь огромный фавикон https://imgur.com/a/o2aAYcu
Хочешь средний фавикон https://imgur.com/a/BrcmGrH
Хочешь маленький фавикон https://imgur.com/a/f0ISMkA
Хочешь текстовое название домена https://imgur.com/a/T6IRqY6
И ещё куча вариантов, типа такого https://imgur.com/a/pLhlc9T
Что же предлагает вивальди? Унылый скриншот, по которому никто никогда не догадается что это за сайт https://imgur.com/a/SH1cDsR, если название скрыть. Больше ничего. Да тут есть и фавикон, но он слишком маленький для быстрого взгляда. Название есть и в опере, тут разницы нет.
P.S. Так как большинство логотипов идут с текстовым названием, в опере картинки закладок выполнены в виде широкоформатных прямоугольников (16:9? Формат кредитной карты?) https://imgur.com/a/UUEtPXj и это красиво. Вивальдевские квадраты для таких логотипов не очень подходят, выглядят как ламповые телевизоры (3:4?) и по вертикали их помешается меньше.
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Разные варианты фавиконок это здорово.
Если будет возможность сделать соотношения сторон, произвольными, то это будет универсальный вариант.
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@KOT040188 said in Выбор логотипов закладок и их формат как в опере:
в опере картинки закладок выполнены в виде широкоформатных прямоугольников (16:9? Формат кредитной карты?) https://imgur.com/a/UUEtPXj и это красиво.
Да ну? А 4:3 в Вивальди не красиво?
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@Capushon нет. Я не дизайнер, но могу сказать, что у тебя на картинке ужас.
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@KOT040188 said in Выбор логотипов закладок и их формат как в опере:
у тебя на картинке ужас.
Развивай мысль, в чём ужас?
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sedative29rus