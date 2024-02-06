Для примера возьмём инстаграмм. Что предлагает опера для создания закладки инстаграмма?

Хочешь логотип https://imgur.com/a/yYxE1vo

Хочешь огромный фавикон https://imgur.com/a/o2aAYcu

Хочешь средний фавикон https://imgur.com/a/BrcmGrH

Хочешь маленький фавикон https://imgur.com/a/f0ISMkA

Хочешь текстовое название домена https://imgur.com/a/T6IRqY6

И ещё куча вариантов, типа такого https://imgur.com/a/pLhlc9T

Что же предлагает вивальди? Унылый скриншот, по которому никто никогда не догадается что это за сайт https://imgur.com/a/SH1cDsR, если название скрыть. Больше ничего. Да тут есть и фавикон, но он слишком маленький для быстрого взгляда. Название есть и в опере, тут разницы нет.

P.S. Так как большинство логотипов идут с текстовым названием, в опере картинки закладок выполнены в виде широкоформатных прямоугольников (16:9? Формат кредитной карты?) https://imgur.com/a/UUEtPXj и это красиво. Вивальдевские квадраты для таких логотипов не очень подходят, выглядят как ламповые телевизоры (3:4?) и по вертикали их помешается меньше.