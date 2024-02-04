Superpinned tabs
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Всем привет!
А ведь круто было бы, если бы были такие pinned tabs, которые не зависели бы от переключения пространств. Что бы они висели наверху во всех пространствах.
Например, мне во всех пространствах нужна гугл почта, календарь, рабочий таск трекер и тд. Удобно было бы, как считаете?
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Гугл почта мне там нафиг здалась. А вот переводчик я бы поставил.
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Очень пригодится такая возможность.
Сейчас, в Контекстном меню вкладок, есть пункт в меню - Закрепить.
А пункт меню, с такой функцией, можно назвать, например - Закрепить везде, или Закрепить глобально.
Когда только появились пространства, в Экспериментальных настройках, то в первых версиях, бывало, что при переходе в другое пространство, в нем могли оставаться, видимыми вкладки из основного окна или другого пространства.
Конечно это была программная ошибка, и на она повторялась на протяжении нескольких версий, во время отладки.
И по сути, это было похоже на реализацию данного Предложения - тогда это была случайность, и проблема, а сейчас это может пойти на пользу, в виде глобальных (или сквозных) владок.
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Как вариант, может быть, такие сквозные закрепленные вкладки, и группы, помещать в отдельный сегмент панели вкладок - в самом начале, в виде какого-либо элемента интерфейса, например, кнопки. Который можно будет скрывать или сворачивать/разворачивать при необходимости?
То есть, группа для сквозных вкладок и их групп, позволяющая спрятать их, если их будет достаточно много.
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@andrfil а у всех pinned tabs уезжают наверх, как будто они вовсе и не pinned, когда прокручиваешь tabs в вертикальном исполнении ?
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@subtimer Они не в том смысле pinned, что приколоцены к экрану, а в том что висят наверху и не закрываются.
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Чем веб-панели не устраивают? Почта, переводчик, погода, ИИ-помощники: все это можно разместить на боковой панели и пользоваться на всех пространствах.
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@aminought said in Superpinned tabs:
Почта, переводчик, погода, ИИ-помощники: все это можно разместить на боковой панели и пользоваться на всех пространствах.
На них не распространяется работа расширений, стало быть дыра получается)
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@Capushon said in Superpinned tabs:
На них не распространяется работа расширений
Ладно хоть мы доживём до того момента, когда станет распространяться.
(В 6.6 уже)
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@sedative29rus said in Superpinned tabs:
В 6.6 уже
Да ладно??? O_o
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@Capushon said in Superpinned tabs:
@sedative29rus said in Superpinned tabs:
В 6.6 уже
Да ладно??? O_o
Ага
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@sedative29rus said in Superpinned tabs:
Ага
В 6.6.3249.4 не работает.
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@Capushon 6.6.3265.3
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@aminought said in Superpinned tabs:
Чем веб-панели не устраивают? Почта, переводчик, погода, ИИ-помощники: все это можно разместить на боковой панели и пользоваться на всех пространствах.
whatsapp , web - версия , не завёлся ... instagram - twitter , не пробовал пока ....
но погоду запихал wunderground.com
...и всё таки pinned так pinned уезжать не должен никуда ... Я Щетаю
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@subtimer said in Superpinned tabs:
уезжать не должен никуда
Это закреплённые вкладки. Как мне добраться до незакреплённых ниже, если эти никуда не сдвинутся?
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@sedative29rus said in Superpinned tabs:
6.6.3265.3
Там тоже не работает. Как ты проверял?
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Ну не знаю, не знаю...
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@Capushon ну... что я могу сказать. Проверяйте на чистой установке без ваших батников и прочего.
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@sedative29rus said in Superpinned tabs:
ну... что я могу сказать.
Да, на 6.6.3265.3 работает.
"батники и прочее" не причём)