@andrfil

Очень пригодится такая возможность.

Сейчас, в Контекстном меню вкладок, есть пункт в меню - Закрепить.

А пункт меню, с такой функцией, можно назвать, например - Закрепить везде, или Закрепить глобально.

Когда только появились пространства, в Экспериментальных настройках, то в первых версиях, бывало, что при переходе в другое пространство, в нем могли оставаться, видимыми вкладки из основного окна или другого пространства.

Конечно это была программная ошибка, и на она повторялась на протяжении нескольких версий, во время отладки.

И по сути, это было похоже на реализацию данного Предложения - тогда это была случайность, и проблема, а сейчас это может пойти на пользу, в виде глобальных (или сквозных) владок.