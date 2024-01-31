（原文在此）

作者：鲁阿里·厄德高

2024 年 1 月 31 日

变更日志

[地址栏] 在地址栏中输入内容并快速按 Enter 键时，某些字符会丢失 (VB-103404)

[地址栏][主题]选择不使用主题突出显示颜色 (VB-92801)

[拦截器] 中心盾牌图标计数器 (VB-102044)

[日历] 接受例外邀请会在错误的日历中添加事件 (VB-99422)

[日历] 无法在“创建事件”对话框中键入空格 (VB-103530)

[日历]每日循环变成每月(VB-102190)

[日历] 更改源后导入对话框状态不正确 (VB-97504)

[日历] 客户端离线时停止轮询 (VB-103133)

[Chromium]升级至120.0.6099.278

[崩溃][扩展] 跟进崩溃修复并显示扩展警告 (VB-103443)

[扩展] 扩展创建的提示弹出窗口显示 ID 而不是扩展名称 (VB-43609)

[扩展][主题] 深色扩展对话框中的浅色审阅按钮 (VB-103599)

[访客窗口] 为访客个人资料介绍页面提供专用图标 (VB-98688)

[Linux][Fedora] 修复系统上错误或损坏的存储库配置并更新包签名密钥 (VB-103496)

[邮件] 重启后附件从草稿中丢失 (VB-103296)

[邮件] 隐藏令人困惑的“OR”选项并修复键盘焦点问题 (VB-103486)

[邮件] 从草稿重新打开后，内嵌图像显示为附件 (VB-103437)

[邮件] 仅当搜索不为空时才添加 NOT，否则它将不起作用 (VB-103487)

[邮件] 搜索数据库迁移错误 (VB-103504)

[菜单] 自定义上下文/菜单在升级时重置为默认值 (VB-103524)

[设置] 使用搜索框时，“管理源”按钮不起作用 (VB-92878)

[设置][隐私] 在隐私设置中显示设置为从不保存密码的网站 (VB-52769)

[标签页] 在锁定标签栈内创建的内容无法关闭 (VB-103499)

[标签页] 如果选择多个标签栈并单击“解散标签栈”（在右键单击菜单中），则只会解散最后选定的标签栈 (VB-101941)

[标签页] 等待接收第一个字节时未显示页面加载进度 (VB-98838)

[标签页] 不遵守固定选项卡设置 (VB-103570)

[标签页][命令] 各种堆栈命令问题 (VB-103523)

[任务][日历] 重复任务仅在面板中显示一个实例 (VB-101717)

[翻译] 在某些情况下不自动检测语言 (VB-87659)

[翻译] 使用更新/更好的翻译服务器 (VB-103503)

[UI] 统一表单元素的外观 (VB-103355)

[欢迎页面] 未检测到其他浏览器时导入器为空状态 (VB-103539)

[macOS] 在开发者工具窗口中水平滚动时崩溃 (VB-101337)

（机翻，人肉校订）