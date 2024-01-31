Очень достало. Просто не могу уже. Что на андроиде, что на пк одна беда. Вбиваю запрос "расписание" и нажимаю ентер -- ищет "расписание автобусов", вбиваю "матрица" -- ищет "матрица судьбы". Я хочу видеть предложения вариантов поиска и историю поиска в выпадающем списке, но я хочу искать ровно тот запрос, что я только что вбил, а не тот что мне принудительно подставляет вивальди, иначе я сам выберу из списка то что мне нужно. Как это победить? Проверил на хромиуме, лисе и опере -- они такого не делают.