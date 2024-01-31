@Gerodot1964 said in почему видео на Chrome включается за секунды, а на Vivaldi жду по полминуты...:

@sedative29rus "У меня точно такая же нога — и не болит" .

ну да, не болит.

Если у кого-то болит, то я дал инструкцию для постановки диагноза и первой помощи, а в ней адрес стационара, на случай, если боль действительно от болезни, а не от того, что по ноге бьют молотком.