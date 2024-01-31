почему видео на Chrome включается за секунды, а на Vivaldi жду по полминуты...
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dnajdnjakddcklcxjzlfoimxcamoca
вроде нет расширений никаких
море вкладок и там и там...
а вот нажимаешь ссылку на видео... в хроме уже прошло секунд 20 30 а в вивалди ток начинается
и то есил повезет
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А без "моря вкладок" когда-нибудь пробовали?
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Ладно, я открыл 200 вкладок и, по-моему, видео стали запускаться ещё быстрее
В общем, что я хочу сказать... Нет проблем с ютубом у Вивальди. У вас локальная проблема.
https://help.vivaldi.com/ru/featured-articles-ru/troubleshooting-issues/
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Gerodot1964
@sedative29rus "У меня точно такая же нога — и не болит" .
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@Gerodot1964 said in почему видео на Chrome включается за секунды, а на Vivaldi жду по полминуты...:
@sedative29rus "У меня точно такая же нога — и не болит" .
ну да, не болит.
Если у кого-то болит, то я дал инструкцию для постановки диагноза и первой помощи, а в ней адрес стационара, на случай, если боль действительно от болезни, а не от того, что по ноге бьют молотком.
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Semenov-Sherin
Я бы грешил на блокировщик рекламы: Google в последнее время замедляет загрузку видео, если заметит блокировщик рекламы. А встроенный блокировщик у Vivaldi довольно палевный. Попробуй отключить (рекламы все равно нет) или в помощь к нему установи какой-нибудь другой.