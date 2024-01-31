Очистка данных браузера
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V1valdiFan
Здравствуйте. Пожалуйста подскажите
- Такие настройки очистки достаточно безопасны, чтобы не удалить:
- Закладки и настройки браузера
- Дополнения и их настройки
?
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Под очисткой «Загрузок» подразумевается очистка списка загрузок, но не удаление загруженных файлов?
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Что такое «Кэш приложений»?
Благодарю за любые ответы!
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sedative29rus
- Да
- Да
- Тут вообще надо уточнить у @Shpankov. В хромиуме нет такой строки.
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Shpankov Vivaldi Team
@sedative29rus said in Очистка данных браузера:
Тут вообще надо уточнить у @Shpankov. В хромиуме нет такой строки.
Это кэш веб-приложений, используется для офлайновой работы HTML5 приложений.
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V1valdiFan
@Shpankov Здравствуйте. Значит очищать его безопасно и это не приведёт к удалению закладок, настроек браузера и расширений, скачанных из интернет-магазина Сhrome?
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Shpankov Vivaldi Team
@V1valdiFan said in Очистка данных браузера:
Здравствуйте. Значит очищать его безопасно и это не приведёт к удалению закладок, настроек браузера и расширений, скачанных из интернет-магазина Сhrome?
Да, всё верно.