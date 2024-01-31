（原文在此）

回归修复和 UI 改进 – Vivaldi Android 浏览器快照 3252.3

今天的快照解决了几个回归问题，包括工具栏按钮的改进和 Chromium 的改进。

玛丽亚·波波娃

2024 年 1 月 29 日

以下是一些已做出的更改：

用户面临的令人沮丧的问题之一，即滚动时工具栏按钮消失，已在此更新 (VAB-8553) 中得到有效解决。

我们听到了您对地址栏和搜索历史记录之间令人讨厌的间隙的担忧。在此版本中，这一差距已得到弥补 (VAB-8487)。

使用屏幕底部搜索栏的用户在复制 URL 方面面临着挑战。此回归已得到修复，您现在可以在任何位置使用搜索栏轻松复制 URL (VAB-8495)。

我们理解当地址栏没有响应时的挫败感。现在这个问题已经得到解决（VAB-7723）。

工具栏按钮经过了打磨过程，重组为更直观的布局 (VAB-8457)。

变更日志

[回归] 滚动时工具栏按钮消失 (VAB-8553)

[回归] 地址栏和搜索历史记录之间的差距 (VAB-8487)

[回归] 当搜索栏位于屏幕底部时，无法复制 URL (VAB-8495)

[回归] 关闭单个选项卡时地址栏不负责任(VAB-7723)

[搜索] 从其他应用程序网络搜索启动时，无法选择 vivaldi (VAB-4503)

[UI] 重新加载和状态图标色调和间距调整 (VAB-8579)

[UI] 折叠/展开时保存和恢复面板状态 (VAB-7943)

[UI] 优化重组按钮工具栏 (VAB-8457)

Chromium升级至120.0.6099.238

（机翻，人肉校订）