Суммаризация страниц
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Для тех, кто пересел на Vivaldi с Яндекс Браузера и скучает по некоторым фичам. Одна из них: суммаризация страниц. Честно говоря, сам я редко ей пользовался, но у меня теперь хобби такое: перетаскивать в Vivaldi разные фичи из других браузеров. Всякие нейрофичи тоже, всё равно разрабы не горят желанием это делать. Вдруг, кому пригодится, потому что пришлось немного помучиться.
Итак, цель: при нажатии на иконку открывается страница с суммаризацией и размещается вертикально с исходной.
1. Создаем цепочку команд
Переместить вкладку в конец. Нужно это сделать, так как новая вкладка откроется в конце группы, и иначе ее нельзя будет разместить с исходной.
Задержка: 50
Перейти в адресную строку. Нам нужно взять адрес текущей страницы и скопировать его в буфер обмена. Можно использовать js, но зачем, если есть подходящие команды? Далее этим и занимаемся.
Задержка: 50
Копировать
Задержка: 50
Перейти на страницу. Плохой перевод, на самом деле здесь имеется в виду "Установить фокус на страницу". Просто чтобы убрать выделение адреса, это не обязательно.
Задержка: 50
Новая вкладка. Именно эта команда, а не
Открыть ссылку в новой вкладке, иначе она не сгруппируется с текущей и может вообще улететь в конец окна, если исходная вкладка находится в группе.
Задержка: 200
Открыть ссылку в текущей вкладке: https://300.ya.ru. Да, нужно сперва открыть любую страницу этого домена, иначе не отработает js-скрипт, так как получится кросс-доменный запрос.
Задержка: 300
Открыть ссылку в текущей вкладке. Тут запускаем скрипт, в котором получаем из буфера обмена ранее скопированный адрес, выполняем запрос в API 300.ya.ru и открываем полученную из него ссылку. Вместо
<token>нужно вставить свой, который нужно получить здесь.
javascript:(() => { history.replaceState({}, "", location.href); setTimeout(() => { navigator.clipboard.readText().then(url => { token = '<token>'; const options = { method: 'POST', headers: {Authorization: 'OAuth ${token}', 'Content-Type': 'application/json'}, body: '{"article_url": "' + url + '"}' }; fetch('https://300.ya.ru/api/sharing-url', options) .then(response => response.json()) .then(response => window.location = response['sharing_url']); }); }, 200); })()
Перейти на страницу. Всё правильно, задержка здесь не нужна, так как в скрипте используется связка
setTimeout()и
navigator.clipboard.readText(). Это хак: метод чтения буфера обмена требует фокуса на странице, который мы быстро получаем, а через 200 мс запускается тело скрипта.
Задержка: 300
Выбрать предыдущую вкладку. Получаем выделение двух вкладок: исходной и суммаризации.
Задержка: 300
Разместить вертикально. Собственно тайлинг. От меня фичареквест: позволить выбирать размеры размещенных страниц, хотя бы в процентах. Если суммаризации задать, например, 20%, выглядело бы симпатичнее.
Задержка: 300
Отменить выбор. Финальный штрих, чтобы окантовка выделенных вкладок не мозолила глаза.
2. Иконка
- Берем лого страницы и немного его редактируем: приводим к размеру 28x28, круги сжимаем до 16x16, размещаем их посередине, далее сжимаем с помощью SVGO и проставляем
fill: "currentColor"и
stroke: "currentColor". Наверное, можно их вообще удалить, но я не пробовал.
- Хорошая новость состоит в том, что вы это все можете не делать, а просто скачать эту иконку отсюда: https://disk.yandex.ru/d/LpyvQOWoYkScAA.
- Устанавливаем иконку созданной цепочке команд в настройках тем.
3. Панель
Помещаем иконку на любую панель, лично я сделал как в ЯБ, справа от адресной строки. Получилось как-то так:
Пример суммаризированной статьи показывать не буду, думаю сами представляете, как выглядят две вкладки, размещенные вертикально.
P.S.
Пока писал, нашел такое расширение: https://github.com/nicodimuscanis/article-shortener-extension, чуть не удалил весь текст.
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sedative29rus
@aminought said in Суммаризация страниц:
чуть не удалил весь текст
Нинада, текст шикарен. Лучше средствами браузера пользоваться, чем захламлять браузер расширениями с тем же функционалом, как по мне.
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@sedative29rus Может быть, но расширение в данном случае явно побыстрее будет работать. Слишком много задержек, а без них или даже с меньшими задержками никак, что-нибудь да поломается, я пробовал. Что-то, конечно, можно уменьшить, но сильно на тайминги не повлияет. Ну и расширением можно открывать красивые попапы, а здесь тайлинг пришлось применять. Вот если бы можно было открывать любые ссылки в веб-панели и как-то взаимодействовать с ней, можно было бы сделать посимпатичнее.