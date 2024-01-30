Для тех, кто пересел на Vivaldi с Яндекс Браузера и скучает по некоторым фичам. Одна из них: суммаризация страниц. Честно говоря, сам я редко ей пользовался, но у меня теперь хобби такое: перетаскивать в Vivaldi разные фичи из других браузеров. Всякие нейрофичи тоже, всё равно разрабы не горят желанием это делать. Вдруг, кому пригодится, потому что пришлось немного помучиться.

Итак, цель: при нажатии на иконку открывается страница с суммаризацией и размещается вертикально с исходной.

1. Создаем цепочку команд

Переместить вкладку в конец . Нужно это сделать, так как новая вкладка откроется в конце группы, и иначе ее нельзя будет разместить с исходной. Задержка: 50 Перейти в адресную строку . Нам нужно взять адрес текущей страницы и скопировать его в буфер обмена. Можно использовать js, но зачем, если есть подходящие команды? Далее этим и занимаемся. Задержка: 50 Копировать Задержка: 50 Перейти на страницу . Плохой перевод, на самом деле здесь имеется в виду "Установить фокус на страницу". Просто чтобы убрать выделение адреса, это не обязательно. Задержка: 50 Новая вкладка . Именно эта команда, а не Открыть ссылку в новой вкладке , иначе она не сгруппируется с текущей и может вообще улететь в конец окна, если исходная вкладка находится в группе. Задержка: 200 Открыть ссылку в текущей вкладке: https://300.ya.ru . Да, нужно сперва открыть любую страницу этого домена, иначе не отработает js-скрипт, так как получится кросс-доменный запрос. Задержка: 300 Открыть ссылку в текущей вкладке . Тут запускаем скрипт, в котором получаем из буфера обмена ранее скопированный адрес, выполняем запрос в API 300.ya.ru и открываем полученную из него ссылку. Вместо <token> нужно вставить свой, который нужно получить здесь.

javascript:(() => { history.replaceState({}, "", location.href); setTimeout(() => { navigator.clipboard.readText().then(url => { token = '<token>'; const options = { method: 'POST', headers: {Authorization: 'OAuth ${token}', 'Content-Type': 'application/json'}, body: '{"article_url": "' + url + '"}' }; fetch('https://300.ya.ru/api/sharing-url', options) .then(response => response.json()) .then(response => window.location = response['sharing_url']); }); }, 200); })()

Перейти на страницу . Всё правильно, задержка здесь не нужна, так как в скрипте используется связка setTimeout() и navigator.clipboard.readText() . Это хак: метод чтения буфера обмена требует фокуса на странице, который мы быстро получаем, а через 200 мс запускается тело скрипта. Задержка: 300 Выбрать предыдущую вкладку . Получаем выделение двух вкладок: исходной и суммаризации. Задержка: 300 Разместить вертикально . Собственно тайлинг. От меня фичареквест: позволить выбирать размеры размещенных страниц, хотя бы в процентах. Если суммаризации задать, например, 20%, выглядело бы симпатичнее. Задержка: 300 Отменить выбор . Финальный штрих, чтобы окантовка выделенных вкладок не мозолила глаза.

2. Иконка

Берем лого страницы и немного его редактируем: приводим к размеру 28x28, круги сжимаем до 16x16, размещаем их посередине, далее сжимаем с помощью SVGO и проставляем fill: "currentColor" и stroke: "currentColor" . Наверное, можно их вообще удалить, но я не пробовал. Хорошая новость состоит в том, что вы это все можете не делать, а просто скачать эту иконку отсюда: https://disk.yandex.ru/d/LpyvQOWoYkScAA. Устанавливаем иконку созданной цепочке команд в настройках тем.

3. Панель

Помещаем иконку на любую панель, лично я сделал как в ЯБ, справа от адресной строки. Получилось как-то так:



Пример суммаризированной статьи показывать не буду, думаю сами представляете, как выглядят две вкладки, размещенные вертикально.

P.S.

Пока писал, нашел такое расширение: https://github.com/nicodimuscanis/article-shortener-extension, чуть не удалил весь текст.