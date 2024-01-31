Менеджер Хэштегов
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На форуме, в обсуждениях, уже попадались предложения, по реализации Менеджера Хэштегов, но не нашел, этого предложения, виде отдельной темы.
Думаю, что такая функция востребована, поэтому добавляю эту тему.
Постоянно использую в Заметках - Хэштеги, и думаю многие делают также.
Конечно, легко можно добавить в Заметку, необходимые слова, составляющие Хештег, но хорошо-бы иметь возможность добавлять введенный Хэштег (или несколько Хэштегов), сразу в несколько выделенных Заметок (или Закладок).
Это может быть похоже, со вставкой Эмодзи, с помощью Панели Эмодзи в Windows.
1. Например так - выделить несколько заметок, и правой клавишей мышки, вызвать пункт меню - Менеджер Хэштегов.
В окне которого, в поле ввода, ввести необходимое Слово-Хэштег.
После ввода слова, и подтверждения, Хэштег добавляется в конце выбранных Заметок.
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Также, в меню Менеджера Хэштегов, можно будет реализовать возможность указания, где именно, может располагаться Хэштег - вначале или в конце Заметки.
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А также, в окне Менеджера Хэштегов, можно реализовать возможность, указать ключевое слово - Шаблон, указазывающее начало блока с Хэштегами.
В этом случае, блок с Хэштегами, может располагаться, в любом месте Заметки.
2. Также, в Менеджере Хэштегов можно добавить, выбор, необходимого Хэштега, из ранее введенных Хэштегов.
То есть, можно добавить, базу данных Хэштегов, с категоризацией, сортировкой и т.д.
И было-бы хорошо, при выделении Заметок, содержащих Хэштеги, и выборе в меню по правой клавише мыши, пункта - Менеджер Заметок, сразу же перейти к текстовому блоку в Заметке, содержащему Хэштеги, и увидеть их список в Менеджере Хэштегов, для добавления или редактирования.
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Хэш или не хэш, но теги всегда были в Firefox
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Вспомнил, что достаточно недавно, в одном из Ваших сообщений, уже видел информацию про Хэштеги в FireFox
Понравилась эта идея - осталась в памяти, и так-как постоянно пользуюсь хэштегами, и не нашел в предложениях, то решил открыть тему.