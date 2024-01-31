На форуме, в обсуждениях, уже попадались предложения, по реализации Менеджера Хэштегов, но не нашел, этого предложения, виде отдельной темы.

Думаю, что такая функция востребована, поэтому добавляю эту тему.

Постоянно использую в Заметках - Хэштеги, и думаю многие делают также.

Конечно, легко можно добавить в Заметку, необходимые слова, составляющие Хештег, но хорошо-бы иметь возможность добавлять введенный Хэштег (или несколько Хэштегов), сразу в несколько выделенных Заметок (или Закладок).

Это может быть похоже, со вставкой Эмодзи, с помощью Панели Эмодзи в Windows.

1. Например так - выделить несколько заметок, и правой клавишей мышки, вызвать пункт меню - Менеджер Хэштегов.

В окне которого, в поле ввода, ввести необходимое Слово-Хэштег.

После ввода слова, и подтверждения, Хэштег добавляется в конце выбранных Заметок.

Также, в меню Менеджера Хэштегов, можно будет реализовать возможность указания, где именно, может располагаться Хэштег - вначале или в конце Заметки.

А также, в окне Менеджера Хэштегов, можно реализовать возможность, указать ключевое слово - Шаблон, указазывающее начало блока с Хэштегами.

В этом случае, блок с Хэштегами, может располагаться, в любом месте Заметки.

2. Также, в Менеджере Хэштегов можно добавить, выбор, необходимого Хэштега, из ранее введенных Хэштегов.

То есть, можно добавить, базу данных Хэштегов, с категоризацией, сортировкой и т.д.

И было-бы хорошо, при выделении Заметок, содержащих Хэштеги, и выборе в меню по правой клавише мыши, пункта - Менеджер Заметок, сразу же перейти к текстовому блоку в Заметке, содержащему Хэштеги, и увидеть их список в Менеджере Хэштегов, для добавления или редактирования.