Можно ли разместить вкладку с Почтой в отдельном окне браузера:
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Сейчас вкладка размещается в исходном окне браузера. Не вижу способа перенести ее. Примитивная попытка через локальное меню над ярлыком вкладки
результата не дает
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@kvichans said in Можно ли разместить вкладку с Почтой в отдельном окне браузера::
Сейчас вкладка размещается в исходном окне браузера
Так и должно быть. Почтовый клиент отображается только в первом окне.
Но можно в одном окне держать вкладку, создать новое окно и уже в нём открывать вкладки.
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Ясно. Спасибо.
А есть ли способ застраховать открытые вкладки от падения браузера?
У меня был негативный опыт: попробовал в разных окнах держать и потерял один из наборов
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@kvichans said in Можно ли разместить вкладку с Почтой в отдельном окне браузера::
Ясно. Спасибо.
А есть ли способ застраховать открытые вкладки от падения браузера?
У меня был негативный опыт: попробовал в разных окнах держать и потерял один из наборов
Попробуйте включить автосохранение сессий на панели сессий.