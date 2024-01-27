@kvichans said in Можно ли разместить вкладку с Почтой в отдельном окне браузера::

Сейчас вкладка размещается в исходном окне браузера

Так и должно быть. Почтовый клиент отображается только в первом окне.

Но можно в одном окне держать вкладку, создать новое окно и уже в нём открывать вкладки.