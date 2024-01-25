@kvichans said in Как начать пользоваться ПочтойВивальди?:

Как (и вообще можно ли) сделать, чтобы мейл-ссылки открывались в ВивПочте? Пока у меня Windows знает про старое приложение-почтовик. Будет ли достаточно подменить его на ВивБраузер?