Как начать пользоваться ПочтойВивальди?
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- Как (и вообще можно ли) сделать, чтобы мейл-ссылки открывались в ВивПочте? Пока у меня Windows знает про старое приложение-почтовик. Будет ли достаточно подменить его на ВивБраузер?
- Если ли возможность настраивать колонки при отображении "Все сообщения"? Не хватает показа "кому" и "папка" письма.
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@kvichans said in Как начать пользоваться ПочтойВивальди?:
Как (и вообще можно ли) сделать, чтобы мейл-ссылки открывались в ВивПочте? Пока у меня Windows знает про старое приложение-почтовик. Будет ли достаточно подменить его на ВивБраузер?
Меню Пуск / Настройки / Приложения / Программы по умолчанию
В качестве почтовой программы
установитеукажите браузер Vivaldi.
В Настройках браузера: Меню / Настройки / Почта / Ссылки mailto поставьте галочку.
@kvichans said in Как начать пользоваться ПочтойВивальди?:
Если ли возможность настраивать колонки при отображении "Все сообщения"? Не хватает показа "кому" и "папка" письма.
К сожалению, нет.
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Спасибо. Умолчательное приложение заработало.