Проблема при скачивании файлов с почты
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Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой:
- Win 10 64
- Версия браузера 6.5.3206.55 (Stable channel) (64 бита)
- В почтовом клиенте браузера аккаунт gmail
- При скачивании вложенных файлов в формате CorelDraw версии 15, происходит сохранение файла в формате zip (да, если затем изменить расширение файла на cdr, он откроется без проблем.
- Если я отправляю сам себе файл *.cdr (у меня версия CorelDraw 2021), то все скачивается с нужным расширением файла.
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@Anshisra said in Проблема при скачивании файлов с почты:
При скачивании вложенных файлов в формате CorelDraw версии 15, происходит сохранение файла в формате zip (да, если затем изменить расширение файла на cdr, он откроется без проблем.
Вы получаете письма или отправляете?
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@kurai said in Проблема при скачивании файлов с почты:
Вы получаете письма или отправляете?
Я получаю письма. Только что поэксперементировал: скачал файл который мне прислали с ****.rambler.ru с помощью другого почтовика. И отправил его (именно тот файл, что скачал) себе. И мне удалось его без проблем скачать с нужным расширением с помощью почтового клиента vivaldi. Мистика? Может быть дело в rambler?