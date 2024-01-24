@kurai said in Проблема при скачивании файлов с почты:

Вы получаете письма или отправляете?

Я получаю письма. Только что поэксперементировал: скачал файл который мне прислали с ****.rambler.ru с помощью другого почтовика. И отправил его (именно тот файл, что скачал) себе. И мне удалось его без проблем скачать с нужным расширением с помощью почтового клиента vivaldi. Мистика? Может быть дело в rambler?