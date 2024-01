just hours of use fills up my fs.inotify sustem, Vivaldi has thousands of file monitors..

I often discover it when VS throws a warning with this link:

https://code.visualstudio.com/docs/setup/linux#_visual-studio-code-is-unable-to-watch-for-file-changes-in-this-large-workspace-error-enospc

my default limit was 65568

It's been like that for at least a month, I think.

Please limit all your file watching, very much of it looks totally unnecessary.

it looks like this, a tiny portion:

vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre cwd DIR 0,40 133 34 /home/andre vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre rtd DIR 0,27 26 34 / vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre txt REG 0,27 238388416 688952 /opt/vivaldi/vivaldi-bin vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre DEL REG 0,28 39056 /dev/shm/..com.vivaldi.Vivaldi.RC59ww vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre mem-w REG 0,40 17760256 11548 /home/andre/.config/vivaldi/Default/History vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre DEL REG 0,28 44545 /dev/shm/..com.vivaldi.Vivaldi.I1reym vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre DEL REG 0,28 10926 /dev/shm/..com.vivaldi.Vivaldi.mdGANM vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre DEL REG 0,28 10762 /dev/shm/..com.vivaldi.Vivaldi.DYDKCP vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre DEL REG 0,28 38625 /dev/shm/..com.vivaldi.Vivaldi.yGazch vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre DEL REG 0,28 45517 /dev/shm/..com.vivaldi.Vivaldi.4psqt1 vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre DEL REG 0,28 46035 /dev/shm/..com.vivaldi.Vivaldi.h3tSKE vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre DEL REG 0,28 37641 /dev/shm/..com.vivaldi.Vivaldi.XlOPiq vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre DEL REG 0,28 10475 /dev/shm/..com.vivaldi.Vivaldi.P3TpVU vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre DEL REG 0,28 10460 /dev/shm/..com.vivaldi.Vivaldi.RBIRvj vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre DEL REG 0,28 10427 /dev/shm/..com.vivaldi.Vivaldi.Ri8fqd vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre DEL REG 0,28 38909 /dev/shm/..com.vivaldi.Vivaldi.S2lbrQ vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre DEL REG 0,28 37198 /dev/shm/..com.vivaldi.Vivaldi.SjnOKF vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre DEL REG 0,28 46003 /dev/shm/..com.vivaldi.Vivaldi.isEKJe vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre DEL REG 0,28 37319 /dev/shm/..com.vivaldi.Vivaldi.fLydaj

vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre mem REG 0,40 4202496 11864 /home/andre/.config/vivaldi/Default/Storage/ext/mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/def/GPUCache/data_3 vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre mem REG 0,40 5251072 11862 /home/andre/.config/vivaldi/Default/Storage/ext/mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/def/GPUCache/data_2 vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre mem REG 0,40 794624 11860 /home/andre/.config/vivaldi/Default/Storage/ext/mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/def/GPUCache/data_1 vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre mem REG 0,40 81920 11858 /home/andre/.config/vivaldi/Default/Storage/ext/mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/def/GPUCache/data_0

--

vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre mem REG 0,27 2552 1000260 /var/cache/fontconfig/da43223dd54fb3bb4243ae19d4b583b2-le64.cache-8 vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre mem REG 0,27 28768 675442 /var/cache/fontconfig/3047814df9a2f067bd2d96a2b9c36e5a-le64.cache-8 vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre mem REG 0,27 31240 438202 /var/cache/fontconfig/bf3b770c553c462765856025a94f1ce6-le64.cache-8 vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre mem REG 0,27 89384 675430 /var/cache/fontconfig/d52a8644073d54c13679302ca1180695-le64.cache-8 vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre mem REG 0,27 25504 687262 /var/cache/fontconfig/7ab2eb8330e5664a2b0e875ad8d37ad9-le64.cache-8 vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre mem REG 0,27 3416 687258 /var/cache/fontconfig/370e5b74bf5dafc30834de68e24a87a4-le64.cache-8 vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre mem REG 0,27 2064 687254 /var/cache/fontconfig/6b2c5944714ca7831b25bed9e85cb5c8-le64.cache-8 vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre mem REG 0,27 1920 687250 /var/cache/fontconfig/d5178ab6d91b49bf20a416737dcea9e8-le64.cache-8 vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre mem REG 0,27 1968 687246 /var/cache/fontconfig/551ecf3b0e8b0bca0f25c0944f561853-le64.cache-8 vivaldi-b 8693 8716 inotify_r andre mem REG 0,27 9608 687242 /var/cache/fontconfig/f259c2cffa685e28062317905db73c4a-le64.cache-8