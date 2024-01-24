Добавить настройку включения иконки у вкладки (автоматически и вручную).
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Добавить настройку включения иконки у вкладки (автоматически и вручную). (Возможно только у меня проблема что вместо привычных иконок отображаются бумажные листы, но если так и задумано было бы неплохо включить.
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@Yeresio said in Добавить настройку включения иконки у вкладки (автоматически и вручную).:
Возможно только у меня проблема что вместо привычных иконок отображаются бумажные листы
Скорее всего, только у вас.
Попробуйте советы из этой статьи https://help.vivaldi.com/ru/featured-articles-ru/troubleshooting-issues/