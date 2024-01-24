@kurai Я подобную функцию в настройках вивальди не нашел (хотя можно реализовать полноценную навигацию). В edge настройки кол-ва окон и их включение и отключение я не нащел (но точно помню что кол-во настраивал, может выпилили или оно в другом месте). Также оно было у меня всегда и возможно только у меня.

Если вдруг не понятно как оно выглядит. Несколько (5) вкладок и позначенная значком та которая автоматически будет открываться если не выбирать из списка. Все остальное - отдельные приложения.

Хотелось бы видеть нечто подобное в вивальди ибо управление браузером становится проще и прямо из панели с другими приложениями, а главное без создания новых окон и вместе с использованием продвинутых приложений (вроде так в вивальди называются сайты запускаемые в виде приложения) все становится еще более удобным. (Наверное)