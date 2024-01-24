Добавить фунцкцию переключения между настраеваемым кол-вом вкладок и или пространств через окно Alt+Tab (как в edge)
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Добавить фунцкцию переключения между настраеваемым кол-вом вкладок и или пространств через окно Alt+Tab (как в edge).
Это должно упростить и расширить работу с браузером т.к. некоторые вкладки и пространства будут перемешаны с приложениями и продвинутыми приложениями браузера.
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Комбинации клавиш гибко настраиваются тут vivaldi://settings/keyboard/
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@Yeresio said in Добавить фунцкцию переключения между настраеваемым кол-вом вкладок и или пространств через окно Alt+Tab (как в edge):
через окно Alt+Tab (как в edge)
А где это в Edge настраивается? У меня по Alt+Tab переключаются окна запущенных приложений.
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@kurai Я подобную функцию в настройках вивальди не нашел (хотя можно реализовать полноценную навигацию). В edge настройки кол-ва окон и их включение и отключение я не нащел (но точно помню что кол-во настраивал, может выпилили или оно в другом месте). Также оно было у меня всегда и возможно только у меня.
Если вдруг не понятно как оно выглядит. Несколько (5) вкладок и позначенная значком та которая автоматически будет открываться если не выбирать из списка. Все остальное - отдельные приложения.
Хотелось бы видеть нечто подобное в вивальди ибо управление браузером становится проще и прямо из панели с другими приложениями, а главное без создания новых окон и вместе с использованием продвинутых приложений (вроде так в вивальди называются сайты запускаемые в виде приложения) все становится еще более удобным. (Наверное)
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salmaehab348
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