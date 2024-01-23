Можно ли делать жесты с тачпада?
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Может кто-то подсказать: если ли способ с тачпада ноута задействовать жесты для вызова команд?
Насколько я сейчас вижу, жесты используют движения мыши с зажатой правой клавишей. Но я не знаю, как это сделать на тачпаде.
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sedative29rus
@kvichans что насчёт этой галочки в настройках?
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@sedative29rus Не понял! Для меня вся прелесть жестов в том, чтобы не трогать клавиши. Ведь если руки уже на клавишах, то я и так могу нажать удобный (выбранный самостоятельно) аккорд/хоткей.