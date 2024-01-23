（原文在此）

邮件搜索改进 – Vivaldi 浏览器快照 3249.4

今天的快照提供了邮件搜索和过滤器的更新以及许多其他修复和改进。

作者：鲁阿里·厄德高

2024 年 1 月 23 日

变更日志

[新][邮件]搜索改进：按附件/发送日期/文件夹/自动完成收件人进行过滤以进行搜索和保存的过滤器 (VB-95157)

[地址栏] 在盾牌图标上显示阻止的项目数量 (VB-102044)

[地址栏] 不要选择搜索建议以获得最佳结果 (VB-103084)

[地址栏] 搜索建议显示两次 (VB-103165)

[地址栏] 输入带有 TLD 的域名时不应自动完成 (VB-101714)

[地址栏] 当聚焦并按 Enter 键时，键入的历史记录不应插入项目 (VB-103074)

[地址栏] 使用冒号指定端口会改变 URI 方案 (VB-102897)

[日历] 被冻结 (VB-102107)

[日历] 记录客户端错误、安静和较低的日志级别、处理 HTTP 429 和 503 (VB-103149)

[日历] 重复发生的事件过长的问题 (VB-102895)

[日历] 选定的日期不会提前过夜 (VB-101937)

[日历] 新事件按钮的 UI 详细信息 (VB-103093)

[Chromium]升级至120.0.6099.238

[剪贴板][Web 兼容性] 从“data:”URI 页面复制时，请勿在剪贴板中设置 CF_HTML SourceURL (VB-102863)

[崩溃报告] 每次启动时都会弹出共享崩溃报告对话框 (VB-102614)

[崩溃] 在带有确认离开对话框的网站上：进一步修复 (VB-68886)

[崩溃] 输入密码时 (VB-102835)

[直接匹配] 第二版(VB-101657)

[扩展] 将扩展安装警告移至对话框 (VB-100626)

[扩展][面板] 侧面板扩展忽略 manifest.json 中的 content_scripts (VB-102522)

[Linux][Wayland] 如果启用“首选 Ozone 平台”标志，则弹出窗口关闭时所有窗口都会关闭 (VB-103142)

[Linux] 更新 Linux 软件包和存储库以使用 33EAAB8E [KEY09]

[macOS] 未打开任何窗口时允许打开设置 (VB-47002)

[macOS] 即使启用该选项，也无法使用 iCloud 钥匙串中的密钥 (VB-100972)

[邮件] 启动时发件箱中的大邮件将阻止进一步发送 (VB-103314)

[邮件] 添加一个按钮，当字段为空时，在搜索字段中显示搜索细化工具栏 (VB-103138)

[邮件] 文件夹选择器损坏 (VB-103299)

[邮件] 将邮件标记为已读时冻结 (VB-102853)

[邮件] 新的过滤器选项：选择“所有消息”视图时不会出现保存搜索 (VB-103338)

[邮件] 访问邮件标签页时面板不会自动打开 (VB-102562)

[邮件][日历] 删除 oAuth 增量范围请求 (VB-103143)

[菜单] 将会话面板添加到主菜单 (VB-102366)

[菜单] 上下文菜单上的翻译选择不固定 (VB-103264)

[笔记] 在主菜单中添加了导入和导出的笔记（VB-103026）

[笔记] 将笔记导入和导出到 Markdown + Front Matter 文件的文件夹中 (VB-103026)

[面板][缩放] 提供按钮/快捷方式以将面板中的缩放重置为默认级别 (VB-91130)

[面板] 默认情况下在 Web 面板中启用导航/缩放控件 (VB-103237)

[会话面板] 自动保存发生得太早 (VB-103306)

[会话][面板]工作区未按正确顺序列出：进一步修复 (VB-103167)

[会话][设置] 添加自动会话备份设置 (VB-102161)

[设置] 将 cookie 设置添加到网站权限 (VB-102572)

[设置] 尝试查看显示的 cookie 时浏览器冻结 (VB-101773)

[设置] 本地化权限标签丢失 (VB-103159)

[标签页] 添加矩形以标签页下拉突出显示样式 (VB-102586)

[标签页] 将新标签页添加到锁定标签栈会解锁标签堆栈 (VB-94711)

[标签页] 自定义标签栈名称在重新建栈或取消删除时重新出现 (VB-103265)

[主题] 更新文档的主题颜色 (VB-103243)

[主题] 地址栏边框颜色错误 (VB-102367)

[工具栏] 自定义工具栏时无法移动“页面缩放”(VB-100809)

[翻译] 跳过请求中的空“源”参数 (VB-103250)

[翻译] 翻译对话框中不建议西班牙语 (VB-103332)

[翻译] 包含“软连字符”的文本翻译中断：修复了许多冰岛网站 (VB-103176)

[欢迎] 菜单在初始欢迎页面上可见 (VB-103268)

[窗口面板] 添加对删除选定的已删除标签页的支持 (VB-102967)

[窗口面板] 删除的标签页通常缺少图标 (VB-103039)

（机翻，人肉校订）