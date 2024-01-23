Я слежу за постами Шпанкова на Хабре уже давно - больше десяти лет. Помню, что в при выпуске какой-то из версий несколько лет назад он говорил про то, что контекстное меню теперь настраиваемое.

Я только что пересел с Вив-3 на Вив-6 с надеждоей, что "ну вот сейчас-то я повыкидываю из огромного меню лишнее" - было желание оставить 3..5 комманд. Но как? Не нашел. Подскажите! Может я что-то перепутал?