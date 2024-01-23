Есть ли способ настройки контекстного меню?
-
Я слежу за постами Шпанкова на Хабре уже давно - больше десяти лет. Помню, что в при выпуске какой-то из версий несколько лет назад он говорил про то, что контекстное меню теперь настраиваемое.
Я только что пересел с Вив-3 на Вив-6 с надеждоей, что "ну вот сейчас-то я повыкидываю из огромного меню лишнее" - было желание оставить 3..5 комманд. Но как? Не нашел. Подскажите! Может я что-то перепутал?
-
@kvichans said in Есть ли способ настройки контекстного меню?:
контекстное меню теперь настраиваемое
Не просто "контекстное меню теперь настраиваемое", а все контекстные меню теперь настраиваемые!
https://forum.vivaldi.net/post/674876
-
@kvichans said in Есть ли способ настройки контекстного меню?:
было желание оставить 3..5 комманд. Но как?
-
Ага! Это я просто не додумался раскрыть комбо. Погружаюсь...