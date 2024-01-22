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ゲストプロファイルでブラウザを開いた場合、下記画像の青枠の検索バーに単語を入力しても検索できず不便に感じます。
これはセキュリティの仕様でしょうか？
そういう仕様なのでしょう。
添付画像の「ゲストプロファイルの詳細を見る」をクリックするとゲストプロファイルについての説明が表示されます。
そして、そこには
カスタマイズにアクセスしてプライベートにブラウジングするだけの場合は、ゲストプロファイルの代わりにプライベートウィンドウを使用します。
カスタマイズにアクセスしてプライベートにブラウジングするだけの場合は、ゲストプロファイルの代わりにプライベートウィンドウを使用します。
とありますから、そちらの仕様が思い描いている挙動になるのではないでしょうか。
「ゲスト」「プライベート」・・・もう、言葉の綾に近いものがある感じです。
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