@gozhiy said in Кнопки расширений на боковой панели:

попробуйте создать кастомную кнопку с какой-нибудь полезной функцией , повесить не нее свою иконку и вытащить на панель.

Уже, и довольно давно Главный неудобный момент конкретно в данном примере, по-моему, только в немного муторной установке .svg иконки в первый раз, чтобы она подходила по размеру. Ну и если тёмная/светлая темы меняются по расписанию - иногда нужны 2 комплекта иконок. Можно было бы упростить этот процесс, имхо.

@gozhiy said in Кнопки расширений на боковой панели:

И в чем ее полезность?

В данном случае я скорее голосовал не столько за первое сообщение, сколько за своё (второе) Т.е. не за конкретную возможность переноса расширений только на Боковую панель, а за общую возможность растаскивания их по разным частям Адресной/Боковой панели и Панели состояния, т.к. сейчас все кнопки расширений могут находиться только в одном месте в одной группе.

Полезность, кстати, вполне пересекается с вашим первым вопросом про кастомные кнопки.

Вот сделал я себе через Цепочки команд вместо одной кнопки домашней страницы (домик), четыре кнопки на разные поисковики:

Вроде всё неплохо, но место они занимают много, что визуально-эстетически мне не очень понравилось + непривычно.

Т.к. JS я не знаю, пошёл я в ChatGPT, и накидал с его помощью простенькое кастомное расширение под себя, в окне которого были бы эти 4 кнопки + некоторые свои доработки и плюшки по поиску. И уже довольный хотел было перетащить кнопку расширения в левую сторону Адресной панели, чтобы она находилась на месте старого "домика", но тут случилось "фиаско, братан" , и я узнал, что отдельно кнопку только этого расширения перетащить нельзя - только всю группу. А вся группа расширений (хоть скрытых, хоть раскрытых) мне там ещё более неудобна, чем просто 4 кнопки поисковиков. Пришлось пока оставить всё как есть до лучших времён (да уже и привык, в принципе).

Ну и в целом, расширения же выполняют разные функции. Вполне может получиться, что будет удобнее некоторые из них сгруппировать в левом нижнем углу браузера (в Панели состояния), а, например, одно единственное так и "просится" в правый угол около масштаба, а некоторые проще оставить группой сверху справа. Ну и т.д.

Согласен, полезность здесь скорее эстетически-визуальная, нежели техническая. Но это не повод не хотеть её. Тот случай, когда мне и шашечки и ехать

P.S. К тому же, такую настройку вообще можно было бы добавить "неотображаемой" в интерфейсе, и активной по умолчанию, без возможности отключения, т.к. она подразумевает одно единственное действие - перетаскивание кнопок расширения мышкой с зажатой Ctrl. В итоге - кому надо, будет перетаскивать кнопки расширений, а кому не надо - он и знать об этом не будет, т.к. даже не попробует