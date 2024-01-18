Кнопки расширений на боковой панели
-
Было бы здорово переместить некоторые кнопки с основной панели, на боковую.
-
xogorxogorich
Я бы даже дополнил, что не только возможность перетаскивать иконки расширений на Боковую панель, но и в принципе растаскивать их "поодиночке" по интерфейсу (сейчас они могут быть только всей общей группой)
-
@KOT040188 said in Кнопки расширений на боковой панели:
Было бы здорово переместить некоторые кнопки с основной панели, на боковую.
А пример какой-нибудь можно? Можно даже в картинках. А то я никак не соображу, что у меня на основной лишнего.
-
@gozhiy я не говорил про тебя. Я говорил про себя. Я бы перенс некоторые кнопки расширений с основной на боковую и нет никакой разницы какие именно. Важна сама возможность переноса, это же Вивальди, а не опера, где всё гвоздями прибито.
-
@KOT040188 said in Кнопки расширений на боковой панели:
@gozhiy я не говорил про тебя. Я говорил про себя. Я бы перенс некоторые кнопки расширений с основной на боковую и нет никакой разницы какие именно. Важна сама возможность переноса, это же Вивальди, а не опера, где всё гвоздями прибито.
Понятно. Это такое дело принципа а не необходимости. Я б вот хотел чтобы можно было на левую сторону вивальди ставить одну тему, а на правую другую. Вот такой у меня бзик. А почему бы и нет? Это же Вивальди а не Опера.
-
@gozhiy said in Кнопки расширений на боковой панели:
Это такое дело принципа а не необходимости
Как раз необходимости, иначе я бы не стал об этом просить.
-
@KOT040188 said in Кнопки расширений на боковой панели:
@gozhiy said in Кнопки расширений на боковой панели:
Это такое дело принципа а не необходимости
Как раз необходимости, иначе я бы не стал об этом просить.
Ну так озвучте уже эту необходимость. Может и у других такая есть, а они не догадываюся?
Для того, чтобы разработчики зашевелились, нужно чтобы вашу тему лайкнуло как можно больше человек. А как же лайкать, если не понятно , что это изменеие может дать? Простая кастомизация интерфейса "ибо - Вивальди" - это не обоснование. Поверьте, гораздо более обоснованные хотелки пролетели, т.к народ не понял нужности.
-
А если вам мешают кнопки расширений - ну так сделайте их невидимыми.
-
@gozhiy said in Кнопки расширений на боковой панели:
Ну так озвучте уже эту необходимость
Зачем?
-
@gozhiy said in Кнопки расширений на боковой панели:
что это изменеие может дать?
Мне удобнее станет.
-
@gozhiy said in Кнопки расширений на боковой панели:
А если вам мешают кнопки расширений - ну так сделайте их невидимыми
Не мешают, переместить хочу для удобства.
-
@KOT040188 said in Кнопки расширений на боковой панели:
@gozhiy said in Кнопки расширений на боковой панели:
что это изменеие может дать?
Мне удобнее станет.
Как вы думаете, скольким форумчанам станет хорошо, если вам станет удобно?
Но, в принципе, озвучивать или нет - ваше дело. Просто тогда в самой заявке смысла большого нет.
-
xogorxogorich
@gozhiy мне кажется, топикстартер не совсем удачно выразился в первом сообщении, написав просто "переместить некоторые кнопки"
Насколько я понял его предложение - он предложил добавить возможность пользователю при необходимости самостоятельно перетаскивать иконки (кнопки) установленных расширений с Адресной панели в Боковую.
Т.е. по сути, как я отметил во втором сообщении - иметь возможность "разгруппировывать" иконки расширений, и в принципе более гибко расставлять их по интерфейсу браузера группами или одиночно на своё усмотрение. Имхо, полезная функция.
-
@xogorxogorich said in Кнопки расширений на боковой панели:
@gozhiy мне кажется, топикстартер не совсем удачно выразился в первом сообщении, написав просто "переместить некоторые кнопки"
Насколько я понял его предложение - он предложил добавить возможность пользователю при необходимости самостоятельно перетаскивать иконки (кнопки) установленных расширений с Адресной панели в Боковую.
Т.е. по сути, как я отметил во втором сообщении - иметь возможность "разгруппировывать" иконки расширений, и в принципе более гибко расставлять их по интерфейсу браузера группами или одиночно на своё усмотрение. Имхо, полезная функция.
И в чем ее полезность? Не, я без подколки - просто интересно. Сейчас у Вивальди количество настроек интерфейса возросло настолько, что приходится тратить кучу времени, чтобы что-то найти. В качестве примера - попробуйте создать кастомную кнопку с какой-нибудь полезной функцией , повесить не нее свою иконку и вытащить на панель. И вы сразу поменяете мнение о "полезности" чрезмерной кастомизации. По крайней мере, в том виде, как ее понимают разработчики.
-
xogorxogorich
@gozhiy said in Кнопки расширений на боковой панели:
попробуйте создать кастомную кнопку с какой-нибудь полезной функцией , повесить не нее свою иконку и вытащить на панель.
Уже, и довольно давно Главный неудобный момент конкретно в данном примере, по-моему, только в немного муторной установке .svg иконки в первый раз, чтобы она подходила по размеру. Ну и если тёмная/светлая темы меняются по расписанию - иногда нужны 2 комплекта иконок. Можно было бы упростить этот процесс, имхо.
@gozhiy said in Кнопки расширений на боковой панели:
И в чем ее полезность?
В данном случае я скорее голосовал не столько за первое сообщение, сколько за своё (второе) Т.е. не за конкретную возможность переноса расширений только на Боковую панель, а за общую возможность растаскивания их по разным частям Адресной/Боковой панели и Панели состояния, т.к. сейчас все кнопки расширений могут находиться только в одном месте в одной группе.
Полезность, кстати, вполне пересекается с вашим первым вопросом про кастомные кнопки.
Вот сделал я себе через Цепочки команд вместо одной кнопки домашней страницы (домик), четыре кнопки на разные поисковики:
Вроде всё неплохо, но место они занимают много, что визуально-эстетически мне не очень понравилось + непривычно.
Т.к. JS я не знаю, пошёл я в ChatGPT, и накидал с его помощью простенькое кастомное расширение под себя, в окне которого были бы эти 4 кнопки + некоторые свои доработки и плюшки по поиску. И уже довольный хотел было перетащить кнопку расширения в левую сторону Адресной панели, чтобы она находилась на месте старого "домика", но тут случилось "фиаско, братан" , и я узнал, что отдельно кнопку только этого расширения перетащить нельзя - только всю группу. А вся группа расширений (хоть скрытых, хоть раскрытых) мне там ещё более неудобна, чем просто 4 кнопки поисковиков. Пришлось пока оставить всё как есть до лучших времён (да уже и привык, в принципе).
Ну и в целом, расширения же выполняют разные функции. Вполне может получиться, что будет удобнее некоторые из них сгруппировать в левом нижнем углу браузера (в Панели состояния), а, например, одно единственное так и "просится" в правый угол около масштаба, а некоторые проще оставить группой сверху справа. Ну и т.д.
Согласен, полезность здесь скорее эстетически-визуальная, нежели техническая. Но это не повод не хотеть её. Тот случай, когда мне и шашечки и ехать
P.S. К тому же, такую настройку вообще можно было бы добавить "неотображаемой" в интерфейсе, и активной по умолчанию, без возможности отключения, т.к. она подразумевает одно единственное действие - перетаскивание кнопок расширения мышкой с зажатой Ctrl. В итоге - кому надо, будет перетаскивать кнопки расширений, а кому не надо - он и знать об этом не будет, т.к. даже не попробует
-
@xogorxogorich said in Кнопки расширений на боковой панели:
Т.к. JS я не знаю, пошёл я в ChatGPT
@sedative29rus Видите, на кого вас заменили?
-
sedative29rus
@kurai said in Кнопки расширений на боковой панели:
вас заменили
-
За более прозрачный механизм создания/перетаскивания кнопок я бы тоже проголосовал. К сожалению, тема не совсем про это.
-
xogorxogorich
@gozhiy said in Кнопки расширений на боковой панели:
более прозрачный механизм создания/перетаскивания кнопок
Я когда столкнулся с этой проблемой невозможности перетащить отдельную кнопку расширения, сначала хотел создать голосование, но так как хотелка довольно специфическая, далеко не всем нужная, да и совсем не критическая относительно других, намного более актуальных запросов, которые до сих пор не до конца реализованы - не стал
Либо такое надо сразу в английской ветке форума создавать, чтобы голосов побольше набрать
-
sedative29rus