Доброго времени суток! Где-то 4 дня назад появились сильные лаги с воспроизведением видео на Youtube, да и вообще лагают любые страницы ютуба (особенно "понравившиеся"). В распоряжении 3 пк и ноут - на всех стоит вивальди (т.к. пользуюсь не первый год и очень удобно быстро подтягивать синхронизированные данные, да и вообще очень удобный для меня браузер...но я ушел от темы) и везде одно и то же. В хром / брейв / мозилле (стоят тоже на пк) таких проблем нет. Сначала думал, что выйдет обнова и эти неудобства исчезнут (как бывает периодически), но нет. Прошу помощи, т.к не хочу искать альтернативу где обосноваться. Спасибо за внимание.