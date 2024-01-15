Проблемы с Youtube
-
Доброго времени суток! Где-то 4 дня назад появились сильные лаги с воспроизведением видео на Youtube, да и вообще лагают любые страницы ютуба (особенно "понравившиеся"). В распоряжении 3 пк и ноут - на всех стоит вивальди (т.к. пользуюсь не первый год и очень удобно быстро подтягивать синхронизированные данные, да и вообще очень удобный для меня браузер...но я ушел от темы) и везде одно и то же. В хром / брейв / мозилле (стоят тоже на пк) таких проблем нет. Сначала думал, что выйдет обнова и эти неудобства исчезнут (как бывает периодически), но нет. Прошу помощи, т.к не хочу искать альтернативу где обосноваться. Спасибо за внимание.
-
да, было пару дней такое, но вроде прошло. у меня щас всё нормально, тормозов 0 на любых видео и на стримах.
хз с чем связано. думаю гуглы опять что-то мутят с кодом ютубы и тестируют "фичи" по ухудшению юзер экспириенса. как обычно на части юзеров.
в В хром / брейв / мозилле таких проблем нет, потому что они меньше тормозят.
-
sedative29rus
Можно попробовать отключить chrome://flags/#enable-quic